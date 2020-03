Den nigerianske fodboldstjerne John Obi Mikel har sagt farvel til en formue - for at slippe for at spille fodboldkampe midt i corona-krisen.

Tyrkiet stoppede torsdag endelig, som et af de sidste lande, med at spille fodbold. I lang tid har det tyrkiske fodboldforbund ignoreret advarslerne om, at fodboldkampe kan være en stor kilde til coronavirus-smitte.

Men inden tyrkerne gav sig, nåede én af den tyrkiske Süper Ligs største stjerner at miste tålmodigheden.

Den tidligere Chelsea-stjerne John Obi Mikel meddelte i søndags på sin Instagram-profil, at han ikke havde tænkt sig at spille videre for sin klub, Trabzonspor - hvilket ikke blev modtaget pænt af tyrkerne.

Vis dette opslag på Instagram There is more to life than football. I do not feel comfortable and don’t want to play football in this situation. Everyone should be home with their families and loved ones in this critical time. Season should be cancelled as the world is facing such turbulent times. Et opslag delt af Mikel Obi (@mikel_john_obi) den 14. Mar, 2020 kl. 5.22 PDT

»De var virkelig vrede over det hele. Jeg fik besked på at mødes alene med klubpræsidenten. Han bad mig fjerne opslaget. Jeg fortalte ham, at det ikke kom til at ske. Det var min mening. Det var sådan, jeg følte. Vi lever i en fri verden. Jeg har ytringsfrihed. Jeg kan ytre min mening,« fortæller John Obi Mikel til The Athletic.

»Jeg vil også gerne vinde ligaen, men lige nu bliver vi nødt til at tænke på, hvad der er vigtigt: at redde folks liv.«

»Jeg ønsker at hjælpe på enhver måde til at besejre virussen. At vi stadig spillede ... jeg tror ikke, vi hjalp situationen frem. Det føltes ikke rigtigt at spille.«

»UEFA havde udskudt fodbold. Så hvorfor spillede de stadig i Tyrkiet? Det er slet ikke det rigtige at gøre. Men Trabzonspor vil ikke høre på det. I mine øjne var de ligeglade.«

Foto: PIUS UTOMI EKPEI Vis mere Foto: PIUS UTOMI EKPEI

»Jeg sagde til dem, at jeg ønskede at tage hjem (til familien i London, red.). De sagde 'hvis du tager hjem, skal du ikke komme tilbage'. Jeg sagde 'OK, jeg tager hjem.«

Og den beslutning koster altså nu 32-årige John Obi Mikel en større formue. Kontrakten med Trabzonspor indbragte ham 280.000 kroner om ugen. Den er nu revet over halvandet år før tid - og han mister dermed omkring 21.000.000 kroner i tabt løn.

Onsdag fløj nigerianeren dog tilbage til Tyrkiet for at forklare sin beslutning.

»Jeg sagde til klubben, at jeg var nødt til at se og være sammen med mine børn. De ringede til mig grædende hver morgen, og de kunne ikke forstå, hvorfor deres venner ikke kunne komme på besøg, hvorfor de ikke kan røre nogen ude på gaden.«

Foto: Giuseppe CACACE Vis mere Foto: Giuseppe CACACE

»Jeg var ulykkelig over, at jeg hver morgen skulle lyve over for mine børn og finde på historier, så de ikke panikkede (over corona-virus, red.).«

John Obi Mikel afviser dog, at han kan vende tilbage til Trabzonspor.

»At tage tilbage til Trabzonspor? Ingen chance. Ikke med den måde, de har håndteret situationen på.«

»Engang imellem i livet bliver vi nødt til at kigge på os selv og spørge, hvad der er vigtigt. Hvem vil jeg være venner med? Hvem passer på mig, når jeg er i problemer? Og efter deres behandling af dette, kan jeg ikke se mig selv i Trabzonspor.«