Det har været et turbulent transfervindue for brasilianske Willian Jose.

Real Sociedad-angriberen har misset tre kampe, fordi han var rygtet kraftigt til United og Tottenham, men skiftet blev aldrig en realitet.

Nu undskylder han til klubbens fans, skriver Evening Standard.

»Jeg vil gerne sige undskyld til klubbens fans. Der er sket en masse i løbet af de seneste dage, og jeg vil gerne bede om tilgivelse til klubben, mine holdkammerater og vores fans,« lyder det fra Willian Jose.

Mediet skriver, at Willian Jose allerede havde sagt farvel til sine holdkammerater, fordi han forventede at interessen fra Tottenham var så konkret, at han ville blive solgt i transfervinduets sidste timer.

»Jeg så en virkelig god mulighed for at skifte og spille Champions League. Og jeg har drømt om at spille i Premier League,« lyder det fra Willian Jose, der som nævnt havde bedt klubben om ikke at udtage ham til kamp, mens forhandlingerne med den engelske klub stod på.

Både United og Tottenham (for hvem interessen var størst til sidst i transfervinduet) har været på udkig efter en nye angribere, da både Harry Kane og Marcus Rashford er ude med længerevarende skader.

Den 28-årige angriber har scoret otte mål i 20 La Liga-kampe denne sæson