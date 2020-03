Coronavirussen koster for en masse brancher, og fodbolden er slet ikke nogen undtagelse.

I schweizisk fodbold forsøgte klubben Sion at få sine spillere til at gå ned i løn for knap to uger siden, men da spillerne ikke makkede ret fra første øjeblik, de modtog forslaget på en WattsApp-besked, kom fyringen af dem ganske kort tid efter. Det fortæller den tidligere Arsenal-spiller Alex Song.

»Vi fik en WhatsApp-besked tirsdag eftermiddag, hvor der stod, at alle skulle underskrive et stykke papir, hvoraf det fremgik, at vi skulle acceptere en lødnedgang, så vi ville få omkring 12.000 euro (omkring 90.000 kroner, red.).«

»Vi blev bedt om at aflevere papiret dagen efter, men vi fik ikke nogen forklaring,« siger Song til RMC Sport.

Alex Song til venstre er fyret i Sion. Foto: Instagram Vis mere Alex Song til venstre er fyret i Sion. Foto: Instagram

Han fortæller, at det ikke var, fordi han ikke kunne se fornuften i at gå ned i løn, men han ville have andre til at se på papirerne, før de gik videre med forslaget.

»Jeg er fodboldspiller, så det er ikke mit job. Der er folk, som måtte kigge på de papirer. Jeg kunne ikke skrive under på det, og vi havde ingen diskussioner.«

»Jeg har ikke gjort noget uprofessionelt. Alle klubber taler med deres spillere for at finde løsninger. Vi forstår ikke, hvad der skete. Ingen forstår det,« siger Alex Song, som nu har sat en advokat på sagen og vil gå hele vejen til FIFA for at få ret.

Også Johan Djourou, Christian Zock, Pajtim Kasami, Ermir Lenjani, Xavier Kouassi, Birama Ndoye, Mikael Facchinetti og Seydou Doumbia har fået fyresedlen.