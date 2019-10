Spillerne i FC Barcelona var klar til at tage drastiske midler i brug i løbet af sommeren for at få en tidligere superstjerne tilbage til klubben: Neymar.

Sådan siger Barcelona-spilleren Gerard Piqué, om hvad der velsagtens var fodboldverdenens største transfersaga.

Det gør han til det spanske medie Cadena Ser.

Flere af Barcelona-profilerne gav nemlig præsident Josep Maria Bertomeu et helt særligt tilbud.

Neymar er stadig at finde i franske Paris Saint-Germain. Foto: YOAN VALAT Vis mere Neymar er stadig at finde i franske Paris Saint-Germain. Foto: YOAN VALAT

»Det, vi foreslog præsidenten, var, at vi var klar til at ændre på vores kontrakter,« fortæller den spanske landsholdsspiller.

Barcelonas problemer med Financial Fair Play er en offentlig hemmelighed, og derfor forsøgte spillerne at hjælpe klubben til at få Neymar tilbage, to år efter han forlod klubben.

»Vi vidste alle, at der var et problem med Financial Fair Play, og da vores forhold til præsidenten altid har været meget godt, snakkede vi med ham om det,« siger Gerard Piqué.

»I stedet for at pille ved det, vi skulle tjene den kommende sæson, kunne vi ændre det år nummer to, tre eller fire i vores kontrakter for at få Neymar til klubben, hvis det kunne løse det. Idéen var ikke nødvendigvis at sætte vores lønninger ned, men mere at finde en måde, som klubben kunne få råd til Neymar på.«

Klubbens ledelse takkede som bekendt nej til tilbuddet, og Neymar, der spillede i FC Barcelona i 2013-2017, er stadig at finde i franske Paris Saint-Germain.

I løbet af sommeren var Neymar ikke bleg for at indrømme, at han gerne ville forlade PSG.

Om det sker engang i fremtiden, er endnu ikke til at vide, men det lader til, at viljen til at generobre Neymar er intakt i FC Barcelona.

Neymar er historiens dyreste fodboldspiller, da han blev hentet fra FC Barcelona til PSG i 2017 for hele 222 millioner euro, svarende til godt 1,65 milliarder kroner.