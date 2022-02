Var en vild genforening under opsejling?

FCK-sportsdirektør Peter 'PC' Christiansen har ikke lagt skjul på, at han gerne havde set Christian Eriksen genoptage sin fodboldkarriere i den danske hovedstad.

Og muligvis blev Eriksens barndomskammerat Rasmus Falk et redskab i den mission. Efter søndagens 2-0-sejr i forårsdebuten mod OB blev superligastjernen spurgt om, han havde forsøgt at overtale vennen fra Middelfart til at stille op i FCK-hvidt.

»Ja, det kunne godt være, jeg lige forhørte mig,« lød det med et listigt smil fra Rasmus Falk.

Hvad svarede Eriksen så?

»Det har jeg ingen kommentarer til, haha.«

Rasmus Falk, der spillede ungdomsfodbold med Christian Eriksen -–der nu er Brentford-spiller -–i både Middelfart og OB, er lykkelig over, at kammeraten har valgt at fortsætte sin fodboldkarriere -–trods sommerens hjertesvigt-chok.

»Det er fedt. Det glæder mig. Det glæder alle. Jeg håber og tror, at det bliver rigtig godt.«

Du er ikke nervøs for, at det skal gå galt igen?

»Nej. Jeg tænker, at når han er meldt klar til at spille, så er det fordi, at der er styr på alt. Så nej -–jeg tænker, at han er helt klar.«

Rasmus Falk sad ude i det meste af efteråret med skader - så søndagens comeback havde han set frem til længe.

»Jeg er glad for at kunne føle, at jeg er en nogenlunde fodboldspiller igen.«

Kun nogenlunde?

»Nej, jeg kan godt mærke, at jeg mangler nogle procenter. Men det kommer – og jeg har planer om at blive den bedste inden for kort tid.«