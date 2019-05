Aleksander Melgalvis.

Det er navnet på Lillestrøms kontroversielle fodboldspiller, der virkelig formår at dele vandene i norsk fodbold.

Sådan var det igen tilfældet lørdag aften, hvor Lillestrøm gæstede Vålerenga og overraskende hev en sejr med hjem - endda på hele 0-3.

Sejren fik Aleksander Melgalvis til at løbe på banen med et Lillestrøm flag i ren jubel. Det forsøgte han at plante i midtercirklen - på en kunstgræsbane, hvilket måske ikke var så smart - og så brød Helvede løs. Se episoden længere nede i artiklen.

Et stort grattis til @alekmelga -med sin fineste scoring. I natt ble han pappa for første gang! pic.twitter.com/YhUlI6tlwZ — Lillestrøm SK (@LillestromSK) 4. april 2019

Flere Våleranga-supportere stormede banen og viste meget aggressiv adfærd, og det ledte også til slåskampe på banen mellem fans.

Lillestrøm-spilleren fortalte efterfølgende til VG, at han udelukkende tænkte på at fejre sejren med sine egne fans og indrømmer, at det tog overhånd og blev for provokerende.

»Det forstår jeg. Det var ikke det, jeg ønskede at gøre. Jeg kan godt se, at det er provokerende efter et 0-3-nederlag,« sagde han til VG.

Og det er ikke første gang, at Aleksander Melgalvis skaber overskrifter.

Fansen stormar planen i norska eliteserien efter att Aleksander Melgalvis snor en flagga och får motståndarsupportrarna att tappa det pic.twitter.com/55Ydfi1YDY — Eurosport Sverige (@EurosportSE) 25. maj 2019

I 2017 vandt Lillestrøm den norske pokalturnering, og ved fejringen med fansene, valgte Aleksander Melgalvis at gå splitterravende Hans Jørgen og kun lod sine ædlere dele dække af pokalen. Det gav ham endda tilbud om at begynde på en modelkarriere, skriver VG.

Efter lørdagens episode mod Vålerenga var Lillestrøms træner, Jörgen Lennartsson, ikke imponeret over Melgalvis, mens en talsmand for Vålerenga var mere rasende.

»Det er en helt åbenlys provokation, og der er en grund til, at politet siger, man ikke skal juble foran modstanderfansene på den måde. Når man begår hærværk på modstanderens bane, er det naturligt, der opstår en form for aggression,« siger Erling Rostvåg fra Vålerenga, der lettere ironisk erkender, at det 'ikke er strafbart at være idiot'.

0-3-nederlaget fik Vålerenga til at falde en placering i Eliteserien, så de ligger nummer fire. Lillestrøm, der havde danske Daniel A. Pedersen på banen som anfører i hele kampen, ligger nummer ni.