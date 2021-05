Spanske Villarreal er klar til sin første Europa League-finale efter samlet sejr over Arsenal i semifinalen.

Manchester City mod Chelsea i Champions League-finalen og Manchester City mod Arsenal i Europa League-finalen.

Sådan havde situationen været, hvis Villarreal ikke havde formået at sende Arsenal ud af Europa League torsdag aften.

Men fodboldklubben fra den lille spanske by af samme navn ville forhindre det engelske drømmescenarie, forklarer klubpræsident Fernando Roig ifølge uefa.com efter nulløsningen, der sendte Villarreal i finalen.

- Vi har forsøgt så mange gange, at en semifinalesejr måtte komme. At et spansk hold er i finalen, er fantastisk. Vi ville ikke have, at begge Uefa-finaler udelukkende skulle bestå af engelske hold. Så det bliver tre Premier League-hold og et lille hold fra Spanien kaldet Villarreal, siger han.

Med 0-0 i England gik Villarreal videre med samlet 2-1 efter sejr i sidste uge på hjemmebane. Det er første gang, at Villarreal når turneringens finale.

- Det er vigtigt at komme i en europæisk finale. Endelig er det lykkedes at kvalificere os, og vi vil nyde præstationen. Dernæst vil vi forberede os til finalen i Gdansk med stolthed, siger han.

Med avancementet fik Villarreal-træner Unai Emery skovlen under sin tidligere arbejdsgiver.

- Vi arbejdede virkelig hårdt, forsvarede godt, kontrollerede i momenter med vores afleveringer og havde nogle muligheder for at score. Men de havde de bedste chancer, erkender Emery over for britiske BT Sport.

26. maj venter finalen i polske Gdansk mod Manchester United.

- Nu fokuserer vi på øjeblikket her, og så forbereder vi os til Manchester United. Vi fortjener at spille i finalen, og vil yde vores bedste. Vi vil vise, at vi er klar til at kæmpe med Manchester om titlen, siger Emery.

Unai Emery vandt Europa League tre gange som træner for Sevilla. Spanieren var træner for Arsenal i knap 17 måneder.

/ritzau/