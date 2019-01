50 dage efter at være blevet fyret er Javi Calleja blevet genansat som cheftræner for Villarreal.

Det sker med jævne mellemrum, at fodboldtrænere vender tilbage til klubber, de tidligere er blevet fyret fra. Men at det sker blot 50 dage efter fyringen må alligevel kaldes en sjældenhed.

Ikke desto mindre er det, hvad spanieren Javi Calleja har gjort.

10. december blev han fyret i den spanske klub Villarreal efter en skidt sæsonstart, som havde placeret holdet i nedrykningskampen.

Tirsdag blev hans afløser, Luis García, så smidt på porten efter at have ledt holdet til flere skuffende resultater, og ind fra arbejdsløshedens kulde kom igen Javi Calleja.

Klubpræsident Fernando Roig ved godt, at ansættelsen kan virke besynderlig, men han tror på træneren, som han fyrede for mindre end to måneder siden.

- Det er min beslutning, og jeg påtager mig det fulde ansvar, siger han til klubbens twitterprofil.

Klubben ligger til nedrykning i Primera Division med fem point op til overlevelse efter 21 af de 38 spillerunder.

Det bliver nu 40-årige Callejas opgave at gøre det, som han ikke formåede tidligere i sæsonen - at bringe holdet væk fra nedrykningskampen.

I september 2017 blev Javi Calleja forfremmet fra andenholdstræner til cheftræner for ligaholdet i Villarreal og fik i første omgang godt et år på posten.

Han har også tidligere været U19-træner i klubben.

/ritzau/