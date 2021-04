Stifter af musiktjenesten Spotify Daniel Ek melder sig på banen som mulig køber af Premier League-klubben Arsenal.

Det skriver svenskeren på Twitter.

»Som barn voksede jeg op og har holdt med Arsenal, så længe jeg kan huske. Hvis KSE vil sælge Arsenal, så vil jeg med glæde smide et bud,« skriver han.

Med KSE henviser han til holdingselskabet Kroenke Sports & Entertainment, der er stiftet af amerikaneren Stan Kroenke, og som ejer London-klubben.

Ifølge det amerikanske erhvervsmagasin Forbes har Daniel Ek en formue på knap 30 milliarder danske kroner.

Kroenke er en yderst upopulær mand blandt Arsenals fans i øjeblikket efter den fejlslagne plan om at stifte European Super League.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters var tusindvis af vrede Arsenal-fans fredag aften mødt op foran Emirates Stadium i London, mens Arsenal spillede mod Everton.

Fansene råbte blandt andet "Vi vil af med Kroenke" og "Ud af vores klub".

Arsenal var en af de 12 europæiske klubber, der ville skabe en ny udbryderliga. Sammen med de øvrige fem engelske klubber i projektet trak Arsenal sig igen blandt andet efter massive protester fra klubbernes tilhængere.

Ifølge Reuters sagde Stan Kroenkes søn Josh Kroenke, der er direktør i Arsenal, torsdag på et pressemøde, at de ikke har planer om at sælge Premier League-klubben trods den store modstand.

