Han har gjort det før, så hvorfor skulle han ikke kunne gøre det igen?

Mourinho og den svenske verdensstjerne Zlatan Ibrahimovic har et godt indbyrdes forhold fra en fælles fortid i Inter Milan og Manchester United.

Nu vil portugiseren angiveligt forsøge sig med at lokke Zlatan til Tottenham. I hvert fald, hvis man skal tro Telegraph.

38-årige Zlatan har ifølge medier holdt møde med sin tidligere klub AC Milan gennem sin agent så sent som i onsdags.

Her ses Zlatan omfavne Mourinho under deres fælles tid i Manchester United. Foto: Ian KINGTON Vis mere Her ses Zlatan omfavne Mourinho under deres fælles tid i Manchester United. Foto: Ian KINGTON

Alligevel spekulerer mediet i at Mourinhos bånd til Zlatan samt svenskerens sans for dramatik kan sende ham i retningen af London, når hans kontrakt udløber med amerikanske LA Galaxy ved årsskiftet.

Mourinho har ved flere lejligheder rost truppen i Tottenham og fortalt, at han ikke ønsker at foretage de store ændringer.

»Jeg kan virkelig godt lide truppen her. Jeg kan lide spillerne, det er ikke nyt for nogen. Jeg vil ikke lave de helt store ændringer. Jeg vil respektere kernen i holdet, der har skabt gode resultater over 5,5 år.«

En anden spiller, Mourinho skal forsøge at få en underskrift fra er danske Christian Eriksen, der har kontraktfri til sommer og som lige nu rygtes til både Real Madrid, Atlético Madrid og Juventus.