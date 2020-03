Cristiano Ronaldo er glad for dyre biler.

Og nu skulle den portugisiske verdensstjerne eftersigende have investeret intet mindre end 71 millioner danske kroner i en ny bil til den i forvejen solide samling.

Det skriver det tyske medie Bild.

Bugatti Centodieci er navnet på den bil, som Juventus-stjernen skulle have kastet det gigantiske millionbeløb efter, mens han ligger i corona-karantæne ved poolen i hjemmet på Madeira. (Du kan se et billede af bilen i bunden af artiklen.)

Foto: MARCO BERTORELLO Vis mere Foto: MARCO BERTORELLO

Ifølge mediet er der på verdensplan kun lavet 10 eksemplarer af Bugatti Centodieci, og det skulle eftersigende være det, der har fået et dyrt greb om superstjernens opmærksomhed.

Den femdobbelte 'Ballon d'Or'-vinder ejer i forvejen en Bugatti Chiron og en Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse, hvori angriberens initialer 'CR7' er broderet ind i bilsædernes nakkestøtter.

Hele Cristiano Ronaldos nuværende bilsamling vurderes til at have en værdi på op mod 70 millioner danske kroner, inden det nye køretøj får en plads i angriberens garage.

De senseste dage har fodboldikonet måttet lægge øre til hård kritik for sin opførsel i corona-karantæne, da den tidligere Juventus-præsident Giovanni Cobolli Gigli udtalte følgende om portugiseren:

Cristiano Ronaldo på balkonen. Foto: RUI SILVA Vis mere Cristiano Ronaldo på balkonen. Foto: RUI SILVA

»Han sagde, at han tog til Portugal på grund af sin mor, men nu ser det bare ud til, at han tager billeder ved poolen.«

For lige over to uger siden fik Cristiano Ronaldo lov til at rejse hjem til Madeira for at besøge sin mor, der var blevet indlagt med et slagtilfælde.

Forleden kom det så frem, at moren, Maria Dolores Aveiro, nu har det bedre og er blevet udskrevet fra hospitalet, men hun må ikke se sin søn og børnebørn på grund af frygten for coronavirus.

Ronaldos afrejse skete, lige inden Juventus-holdkammeraten Daniele Rugani blev testet positiv for coronavirussen – og lige inden den italienske Serie A blev suspenderet.