FC Midtjylland kommer ikke til at forsvare sit pokalguld fra sidste sæson.

Fodboldklubben, der i øjeblikket ligger nummer et i Superligaen, blev torsdag aften slået ud af landspokalturneringen af 1. divisionsklubben Fremad Amager.

Kampens enlige mål i 1-0-sejren blev scoret af Samson Iyede, efter at Midtjyllands Jens-Lys Cajuste kort forinden var blevet udvist efter to gule kort.

Dermed er Fremad Amager med i bowlen, når der senere torsdag trækkes lod til ottendedelsfinalerne.

Med en status som superligaetter var forventningspresset på forhånd på FC Midtjylland. Men for to uger viste Fremad Amager, at holdet kunne slå et mandskab fra landets bedste fodboldrække ud, da det gik ud over Lyngby.

Hjemmeholdet fra Amager var da også tæt på at tage føringen 21 minutter inde i kampen. Nordmanden Thor Lange tog et frispark på kanten af feltet, men bolden sneg sig lige uden om stolpen.

Midtvejs i halvlegen var det så FC Midtjylland-profilen Evander, der var tæt på at give gæsterne føringen.

Efter et hurtigt træk afsluttede brasilianeren, men afslutningen tog foden af stolpen og gik i stedet til målspark.

Syv minutter inde i anden halvleg blev arbejdsbetingelserne væsentligt ringere for de midtjyske gæster.

Dommeren vurderede, at Jens-Lys Cajuste gik for hårdt ind i en duel, og det takserede han til advarsel nummer to til stor frustration for Cajuste.

Fremad Amager var tæt på at tage føringen, da Lukas Engel nåede højest på et hjørnespark, men igen gik bolden lige uden om fjerneste stolpe.

Men scoringen kom, og det var Fremad Amagers Samson Iyede, der var afsender.

Den nigerianske angriber tog et hurtigt træk og hamrede med stor kraft bolden i modsatte side af nettet. FCM-målmand Jesper Hansen kastede sig i sin fulde længde, men forgæves.

Midtjyderne forsøgte at etablere et pres, og enkelt gange blev de nærgående.

Det kunne dog også være blevet 2-0, hvis Fremad Amager-spillerne havde udnyttet en af sine store kontraåbninger, men Iyedes kasse blev kampens eneste.