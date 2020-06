Martin Vingaard har scoret adskillige mål i sin karriere. Og tirsdag aften scorede han så et, han nok ikke kommer til at glemme.

For ikke nok med, at det var målet, der sikrede HB Køge sejren på 2-1 over Vejle. Det var også hans første mål i sæsonen. Og hvilket et af slagsen.

Efter 78 minutter tog den tidligere FCK-stjerne chancen fra egen banehalvdel, og det viste sig at være en særdeles god idé.

Skuddet med venstreskøjten ramte han noget nær perfekt, og så fløj den ellers ned mod Vejle-målet og over målmanden, der også var trådt et stykke ud. Han kunne ikke gøre noget, og så lå kuglen altså i nettet. Målet kan ses i toppen af artiklen.

Martin Vingaard scorede i 2010 mod Panathinaikos. Foto: Keld Navntoft Vis mere Martin Vingaard scorede i 2010 mod Panathinaikos. Foto: Keld Navntoft

Den 35-årige midtbanespiller kom til HB Køge i foråret 2019, efter han stod uden klub. Inden da spillede han for amerikanske Tampa Bay Rowdies.

Han spillede en stor rolle på det FCK-hold, der i efteråret 2010 klarede det godt i Champions League-gruppespillet mod Rubin Kazan, FC Barcelona og Panathinaikos.

Her spillede han alle kampene, og det blev da også til to mål mod Panathinaikos, ligesom han også stod for to assists. FCK gik videre fra gruppespillet den sæson, men i 16-delsfinalerne røg klubben ud til Chelsea.

I 2013 skiftede han så til FC Nordsjælland, og i juli 2016 gik turen så til amerikanske Tampa Bay Rowdies.