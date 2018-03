Parterne er nået til enighed. Storskiftet er tæt på.

Robert Lewandowski og Real Madrid har givet hinanden håndslag på, at de vil arbejde på at få et klubskifte i hus, som vil sende den polske stjerneangriber til den spanske hovedstad.

Det skriver den store spanske sportsavis Mundo Deportivo.

Ifølge avisen har Lewandowskis hold af rågivere og agenter holdt flere møder med repræsentanter fra Real Madrid for at bakse en to-årig aftale sammen, som vil indeholde en option på et år yderligere.

Nu mangler Real Madrid ’bare’ at blive enig med Lewandowskis klub, Bayern München, om en overgangssum for den 29-årige polak, før det store klibskifte kan realiseres.

Robert Lewandowski scorede for Bayern München i sidste års kvartfinale mod Real Madrid. / AFP PHOTO / OSCAR DEL POZO Foto: OSCAR DEL POZO Robert Lewandowski scorede for Bayern München i sidste års kvartfinale mod Real Madrid. / AFP PHOTO / OSCAR DEL POZO Foto: OSCAR DEL POZO

Det er planen, at den polske superstjerne, som betragtes som en af de bedste angribere i verden i disse år, skal afløse Karim Benzema, som har skudt med løst krudt i et par sæsoner.

De noget yngre superstjerne-angriber-alternativer Harry Kane og Neymar Jr. er også på Real Madrids radar, men ifølge Mundo Deportivo er hverken Tottenham eller Paris Saint-Germain villige til at sælge til sommer.

Derfor vil Kongeklubben gøre alt for at få Lewandowski-løsningen til at blive en realitet.

Målmaskinen Lewandowski har scoret 142 mål for Bayern München siden 2014. På det polske landshold har han leveret 51 mål i 91 kampe.

