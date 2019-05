Fra parader til prædiken.

Ja, det er et noget af et karriereskift, der venter brasilianske Heurelho Gomes.

»Efter FA Cup-finalen vil jeg besvare Guds kald og blive præst.«

Sådan siger Watford-målmanden forud for FA Cup-finalen, der spilles lørdag, ifølge Daily Mail.

Jeg fik et kald fra Gud, og det her bliver stærkere i mit hjerte. Gud vil fortælle mig, hvor jeg skal gå hen. Heurelho Gomes, Watford-målmand.

Watford møder Manchester City, i hvad der måske bliver (såfremt han får spilletid) målmand Heurelho Gomes' sidste kamp, som professionel fodboldspiller. Selv siger han, at der er 99 pct. sandsynlighed for, at hans karriere er ovre efter pokalbraget. Hvad byder fremtiden så på?

En bizar kombination af en karriere som præst og spilleragent.

»Nogle agenter er gode, andre er ikke. Jeg vil gøre tingene rigtigt og gode i Guds øjne,« siger den 38-årige Gomes.

»Det med at være præst er noget nyere i mit hjerte. Jeg fik et kald fra Gud, og det her bliver stærkere i mit hjerte. Gud vil fortælle mig, hvor jeg skal gå hen«.

Efter spillerkarrieren har målmand Heurelho Gomes tænkt sig at blive spilleragent og præst. Foto: BEN STANSALL Vis mere Efter spillerkarrieren har målmand Heurelho Gomes tænkt sig at blive spilleragent og præst. Foto: BEN STANSALL

Gomes, der ud over Watford har spillet i Cruzeiro, PSV Eindhoven, Tottenham og Hoffenheim, er ikke i tvivl om, at præstegerningen er den vej, han skal gå.

»Når Gud putter noget i dit hjerte, som han har gjort med mig og det her, er det fordi, tiden kommer. Det er det rigtige tidspunkt for mig. Religion har altid været en vigtig del af mig, i mit hjerte, i mit liv, men jeg har aldrig tænkt så meget over det, som jeg gør for tiden. Jeg ved, at det er det, jeg vil beskæftige mig med som det næste,« siger Heurelho Gomes.

Hidtil har Gomes spillet samtlige af sæsonens minutter i FA Cuppen, mens kollega Ben Foster har spillet alle kampe i Premier League. Spørger man sidstnævnte, bør Gomes også stå finalen lørdag mod City.

Mon ikke Gomes' 11 familiemedlemmer, der kommer hele vejen for brasilien for at overvære kampen, håber på det samme. FA Cuppen spilles på Wembley og fløjtes i gang kl. 18 dansk tid.