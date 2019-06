Sidste sommer ankom Jesse Joronen til FC København fra AC Horsens med udsigten til at skulle være den nye store mand mellem stængerne i Parken.

Efter et år med guld og gode indsatser, men også med forbedringsmuligheder, er hans navn nu hot i Serie A.

Det er provinsklubben Brescia, der i den netop overståede sæson rykkede op i Støvlelandets bedste række, som skulle have den finske keeper på blokken.

»Operationen er ved at blive klargjort,« skriver den italienske transferjournalist Gianluca Di Marzio - som er en af de mest velinformerede af slagsen i det fodboldglade land - om Brescias interesse i Joronen.

Den 26-årige finne har i den forgangne sæson vist et solidt niveau, og særligt i Europa League-playoffkampene mod Atalanta var han flyvende.

Man kan spekulere i, at de præstationer har resulteret i mange krydser ud for Joronens navn på blokkene hos de italienske scouts.

På trods af gode præstationer i sæsonen har FCK-cheftræner Ståle Solbakken valgt at købe Superligaens bedste målmand, Sten Michael Grytebust, som efter planen skal konkurrere med Joronen om målmandsposten i næste sæson.

Med det i mente virker det ikke urealistisk, at FC København ville vælge at sælge Jesse Joronen, såfremt det rette tilbud kom.

Umiddelbart har Ståle Solbakken dog på intet tidspunkt signaleret, at Grytebust blev købt for at give plads til et salg af Joronen, som har spillet 38 kampe for københavnerne.

Nordmanden har i det meste af sin tid som FCK-træner haft to stærke keepere til at konkurrere om pladsen i startopstillingen. B.T. har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Joronens agent.