Andreas Cornelius skulle have spillet EM på hjemmebane i disse dage. Men så kom corona-krisen i vejen.

Så nu må 'Corner' nøjes med at sprede skræk og rædsel i de italienske straffesparksfelter. Og det gør han så sandelig!

I aftenens udekamp mod Genoa, der har Lasse Schöne i startopstillingen, har scorede Parma-danskeren scoret et suverænt hattrick.Kampen endte 4-1 til gæsterne.

27-årige Cornelius scorede først med højrefoden, så et fantastisk mål med venstrefoden - og det tredje var selvfølgelig et flot hovedstød.

epa08185929 Parma's Andreas Cornelius (C) jubilates with his teammates after scoring the goal during the Italian Serie A soccer match Cagliari Calcio vs Parma Calcio at the Sardegna Arena stadium in Cagliari, Sardinia Island, Italy, 01 February 2020. EPA/FABIO MURRU Foto: FABIO MURRU Vis mere epa08185929 Parma's Andreas Cornelius (C) jubilates with his teammates after scoring the goal during the Italian Serie A soccer match Cagliari Calcio vs Parma Calcio at the Sardegna Arena stadium in Cagliari, Sardinia Island, Italy, 01 February 2020. EPA/FABIO MURRU Foto: FABIO MURRU

Og så toppede han lige aftenen op med at have tredjesidste berøring på Dejan Kulusevskis mål til 4-1.

Det er i øvrigt anden gang i denne sæson, at Andreas Cornelius scorer hattrick. Første gang var endda også mod Genoa.

Med de tre scoringer er den danske landsholdsangriber, der er lejet ud til Parma fra Atalanta, nu oppe på 11 sæsonscoringer i 20 Serie A-kampe.

Med sejren kravler Parma op på syvendepladsen i Serie A. Genoa holder sig lige nøjagtig på den rigtige side af nedrykningsstregen - via en bedre målscore end Lecce.