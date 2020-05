Navnet Kamakaze siger dig måske ikke så meget.

Men bag alliasset gemmer sig en mand, som lever et noget usædvanligt dobbeltliv.

Den 26-årige Matt Robinson er midtbanespiller for Dagenham & Redbridge i Englands femtebedste række. Men tilværelsen som fuldtidsprofessionel fodboldspiller har han suppleret med en karriere som musiker inden for grime-genren.

Og netop den kombination har ført ham til at opnå noget som den første nogensinde.

Nyheden om, at det skete, var helt vildt. Matt Robinson aka. Kamakaze

Det er nemlig aldrig sket før, at en spiller, som medvirker i det populære fodboldspil FIFA også er en af kunstnerne bag en af sangene i spillet.

Men det har Matt Robinson, alias Kamakaze, formået som den første i historien med nummeret 'Last Night', der er med i FIFA 20-spillet.

»Det er en drøm, der bliver til virkelighed,« siger Matt Robinson ifølge mediet SportBible.

»Nyheden om, at det skete, var helt vildt. Tilbuddet var simpelthen for godt til at være sandt.«

'Last Night,' som Kamakaze har lavet sammen med Massapeals, fik massiv succes i 2019.

»Jeg er den første nogensinde, som har været spiller og har haft en sang med i spillet, og det er en personlig milepæl,« siger han.

Matt Robinson, der kommer fra Leicester, har spillet for byens ungdomshold og derefter Luton Town, hvorfra han blandt andet blev udlånt til Grimsby Town.

Musikkarrieren har han også kæmpet for.

Syv år tog det, inden han for alvor blev bemærket, men det er fodbolden, der bliver vægtet højest, forklarer han.

»Jeg prioriterer fodbold, fordi det er min største indkomstkilde, så jeg må sige nej til optrædener og så videre, hvis det kommer i vejen for fodboldkalenderen eller forberedelser, hvilket er svært,« siger Matt Robinson om den ualmindelige livsstil.

Om det går bedst med musik- eller fodboldkarrieren er svært at sige. Men der er plads til forbedring for Dagenham & Redbridge, der lige nu ligger nummer 18 ud af 24 i National League.