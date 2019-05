Mesterskabsdysten i Tyskland er langt fra slut endnu.

Med én runde tilbage er spændingen i den grad intakt i Bundesligaen.

For søndag satte Bayern München point til mod RB Leipzig, mens konkurrenterne fra Borussia Dortmund sejrede hjemme mod Düsseldorf.

Og for Dortmund kom en dansker i fokus, for det var landsholdsprofilen Thomas Delaney, der havde en - mildest talt - stor rolle i sejren.

Først lagde han op til et mål, og derefter tog han sagen i egen hånd ved at score til 2-1. Det mål kan ses i toppen af artiklen.

Titlen som matchvinder endte han dog ikke med at få, da Mario Götze i de døende sekunder scorede til 3-1. Siden fik Düsseldorf reduceret, men Dortmund hev sejren i land.

Med sejren har Borussia Dortmund 73 point inden sidste kamp, mens Bayern München har 75 point, og dermed lever mesterskabsdrømmen igen for Thomas Delaney og co..

I sidste runde, der bliver spillet den 18. maj, tager Bayern München hjemme imod Frankfurt, mens Borussia Dortmund på udebane møder Mönchengladbach. Her skal Bayern München blot bruge et enkelt point for at blive mestre, da deres målscore er markant bedre end Borussia Dortmunds.