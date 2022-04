Eintracht Frankfurt leverede en stor overraskelse, da holdet slog Barcelona 3-2 på Camp Nou.

Efter 15 kampe uden nederlag kom FC Barcelona i den grad ned på jorden, da holdet hjemme tabte 2-3 til Eintracht Frankfurt i Europa League torsdag.

Frankfurt vandt dermed dysten med samlet 4-3 og sikrede sig adgang til turneringens semifinaler.

Danske Jesper Lindstrøm spillede opgørets første 80 minutter og havde en brandkamp - blandt andet skaffede han tidligt et straffespark, som Filip Kostic scorede det første af sine to mål på.

Martin Braithwaite tilbragte hele kampen på Barcelonas bænk.

Barcelona's Spanish defender Eric Garcia (L) fights for the ball with Eintracht Frankfurt's Danish midfielder Jesper Lindstrom during the Europa League quarter final second leg football match between FC Barcelona and Eintracht Frankfurt at the Camp Nou stadium in Barcelona on April 14, 2022. (Photo by LLUIS GENE / AFP) Foto: LLUIS GENE Vis mere Barcelona's Spanish defender Eric Garcia (L) fights for the ball with Eintracht Frankfurt's Danish midfielder Jesper Lindstrom during the Europa League quarter final second leg football match between FC Barcelona and Eintracht Frankfurt at the Camp Nou stadium in Barcelona on April 14, 2022. (Photo by LLUIS GENE / AFP) Foto: LLUIS GENE

Frankfurt havde taget omkring 30.000 fans med til Barcelona, og selv om ikke alle havde billet til kampen på Camp Nou, var opbakningen til udeholdet stort.

Og der var nok at glæde sig over i et opgør, hvor Barcelona havde langt størstedelen af spillet, men hvor Frankfurt skabte mest i størstedelen af opgøret.

Allerede efter to minutter kom Lindstrøm i centrum, da han blev revet omkuld i feltet af stopperen Eric García. Det udløste et straffespark, som Filip Kostic sikkert omsatte til en tysk drømmestart.

I jagten på en udligning satte Barcelona sig tungt på spillet, men Frankfurt var godt organiseret og holdt hjemmeholdet nede på et fåtal af chancer.

Og efter 36 minutter blev ondt værre for Barcelona.

Frankfurts ellers udskældte angriber Rafael Borre fik tid og plads uden for feltet, og han kvitterede med at hamre bolden ind bag keeper Marc-André ter Stegen.

Frankfurt var tæt på at straffe et lettere rystet hjemmehold yderligere et par gange mere inden pausen, men Barcelona slap med skrækken.

Efter pausesnakken var Barcelona lidt mere sig selv, og Pierre-Emerick Aubameyang fremtvang en stor redning, ligesom holdet i anden situationen appellerede forgæves for offside.

Presset gav også plads til Frankfurts stærke omstillingsspil. Lindstrøm var afslutter på en af de største, men danskeren fik ikke passeret Ter Stegen.

Det gjorde Kostic til gengæld igen efter 67 minutter, og så var kampen reelt afgjort.

Barcelona fik annulleret en scoring, reduceret til 1-3 ved Sergio Busquets og lagt et fornuftigt tryk på udeholdet i slutfasen.

Det gav også et straffespark og en udvisning i de døende minutter. Men det helt store drama udeblev. Indskiftede Memphis Depay nåede således kun lige at sende bolden i nettet, inden dommeren fløjtede af.

Frankfurt skal i sine semifinaler op mod West Ham, der på udebane bankede Lyon med 3-0 og dermed gik videre med en samlet 4-1-sejr.