Han er 75 år gammel.

Og han har været på pension ad to omgange, men han er åbenbart ikke til at holde i ro.

For mandag eftermiddag er bundrutinerede Neil Warnock tilbage i job.

Det er den skotske fodboldklub Aberdeen FC, der nu præsenterer fodboldtræneren som midlertidig chef.

Det skriver klubben på sin hjemmeside.

75-årige Warnock meddelte ellers i 2022, at han indstillede trænerkarrieren, men det har han ikke helt overholdt.

I 2023 overtog han midlertidigt i engelske Huddersfield, og nu har han på ny sagt ja til en midlertidig tjans. Denne gang i skotske Aberdeen.

- Det har aldrig været nogen hemmelighed, at jeg har haft et ønske om at træne i Skotland, så da jeg snakkede med ledelsen og fik tilbuddet om at hjælpe, føltes det som den rigtige mulighed, siger Warnock.

Aberdeen befinder sig på en ottendeplads i den skotske liga og er uden sejr i de seneste fire kampe.

- Warnock har haft en imponerende trænerkarriere. Ikke bare når det gælder antallet af kampe og sejre, men også når man kigger på, hvordan han med kort varsel har gjort en forskel i flere klubber, siger direktør Dave Cormack.

Den aldrende engelske træner har stået i spidsen for 15 klubber i karrieren, men Aberdeen bliver altså den første i Skotland.

Warnocks trænerkarriere begyndte i 1980 og strækker sig således over mere 40 år. I alt er det blevet til næsten 2000 kampe på sidelinjen.

I Aberdeen kan trænerveteranen se frem til blandt andre at råde over den danske forsvarsspiller Stefan Gartenmann, der har været på leje i klubben fra FC Midtjylland siden sommeren 2023.

Warnocks første kamp i spidsen for mandskabet bliver tirsdag, hvor Rangers FC venter på udebane.

/ritzau/