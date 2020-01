Atlético Madrid er klar til finalen i den spanske Super Cup efter en sejr på 3-2 over Barcelona.

Det sker, efter Madrid-mandskabet ellers blev domineret af Barcelona og var bagud 1-2, indtil der blot var ti minutter igen.

Herefter slog først Alvaro Morata og til sidst Angel Correa til.

Dermed er Atlético Madrid klar til søndagens finale, hvor Real Madrid venter.

Atlético Madrid kom først foran i torsdagens opgør, men så siden Barcelona tage føringen. Diego Simeones tropper slog dog igen og blev klar til søndagens finale med et par sene scoringer.

Turneringen er blevet rykket fra Spanien til Saudi-Arabien i en treårig periode, og det har mødt stor kritik. Kritikken har blandt andet rettet sig mod Saudi-Arabiens tilgang til demokrati og menneskerettigheder og de store beløb, der er forbundet med valget af landet som vært.

På et pressemøde forud for kampen erkendte Barcelona-træner Ernesto Valverde, at valget af Saudi-Arabien bundede i jagten på indtægter.

På King Abdullah Sports City i byen Jeddah så han torsdag aften sit mandskab komme bagud, netop som anden halvleg blev fløjtet i gang.

Koke fik bolden på kanten af offside og udplacerede Neto i Barcelona-målet til 1-0.

Barcelona var toneangivende i store dele af kampen og tog også føringen, da der var spillet et kvarter af anden halvleg.

Efter 51 minutter udlignede Lionel Messi, da han efter lidt klumpspil hamrede bolden i nettet til 1-1, og ti minutter senere gjorde Antoine Griezmann det til 2-1.

Fra tæt hold fulgte franskmanden op på en redning fra Jan Oblak og pandede catalonierne foran.

Forsvarsveteranen Gerard Pique troede også, at han bragte Barcelona på 3-1 og sikker sejrskurs, men målet blev annulleret for offside efter en videogennemgang.

Atlético-spillerne gav ikke op, og med ni minutter igen udlignede angriberen Álvaro Morata på et straffespark, som Neto havde begået.

Angel Correa blev matchvinder fire minutter før tid. På en friløber ramte argentinerens forsøg Neto, men bolden sejlede i mål bag Barcelona-keeperen.

Super Cup-finalen mellem Real Madrid og Atlético Madrid spilles søndag klokken 17.00.