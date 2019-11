AB førte pokalturneringens ottendedelsfinale indtil det 89. minut, men tabte alligevel til Esbjerg.

2. divisionsholdet fra AB var mere end tæt på at spille sig overraskende videre til kvartfinalerne i landspokalturneringen i fodbold, men holdet gik ned i slutminutterne og tabte til Esbjerg.

I onsdagens ottendedelsfinale førte Gladsaxe-klubben hjemmekampen med 1-0 indtil de døende minutter, men superligabundholdet fra Esbjerg scorede to gange og vandt med 2-1.

Esbjerg, der netop har fået Lars Olsen som ny permanent træner, skal nu møde AGF på hjemmebane i næste runde.

Angriberen Nichlas Rohde så længe ud til at blive den store helt for AB, da hans scoring efter 36 minutter længe så ud til at blive opgørets eneste, men indskiftede Yuri Yakovenko udlignede efter 89 minutter.

Så trak det op til forlænget spilletid, men den afværgede Jacob "Lungi" Sørensen ved at score sejrsmålet i tillægstiden efter et hjørnespark.

Også Horsens banede sig vej videre i turneringen med en udesejr på 3-0 over Fremad Amager, der tidligere i turneringen ekspederede den forsvarende pokalmester, FC Midtjylland, ud samme sted.

Forsvarsspilleren Alexander Ludwig bragte Horsens foran seks minutter inden pausen, og 13 minutter inde i anden halvleg øgede angriberen Louka Prip.

Her var der tale om lidt af et drømmemål, da han skar ind i banen og fra spidsen af feltet drønede bolden op i modsatte hjørne til 2-0.

Med godt et kvarter tilbage blev det 3-0 ved Peter Therkildsen.

Horsens skal på hjemmebane møde Silkeborg i kvartfinalen.

Det sidste hængeparti i ottendedelsfinalerne mellem HB Køge og AaB spilles 27. november. Her skal vinderen hjemme møde FC København.

Kvartfinalerne afvikles i begyndelsen af marts næste år.

/ritzau/