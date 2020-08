FC Barcelonas midtbanestjerne Frenkie de Jong er blevet et stort samtaleemne på de sociale medier.

Det er dog hverken på grund af den 23-årige hollænders spil på banen eller den catalanske storklubs sejr over Napoli i den forgangne weekend.

I stedet skyldes det et billede, som klubben har lagt op på Instagram fra søndagens træning. Du kan se det omtalte billede nederst i artiklen.

Her kan man nemlig se, at den unge midtbanekreatør tilsyneladende har været udsat for en voldsom allergisk reaktion, hvor hollænderens venstre hånd nærmest er vokset til dobbelt størrelse.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af 433 (@433) den 9. Aug, 2020 kl. 1.30 PDT

På Instagram har Frenkie de Jongs bedre halvdel, Mikky Kiemeney, da også valgt at dele et billede af hånden på den store fodbold-profil '433', der har næsten 30 millioner følgere. Her lyder det, at den allergiske reaktion skyldes et bistik.

I lørdagens kamp mod Napoli bed opmærksomme seere da også mærke i, at den tidligere Ajax-stjerne spillede med en forbinding omkring venstre hånd - netop på grund af bistikket.

Dagen derpå tyder den allergiske reaktion dog ikke til at have aftaget. Tværtimod kunne man fristes til at sige.

Og efterfølgende er flere Twitter-brugere da også røget til tasterne for at kommentere Barcelona-stjernens tilstand. Du kan se et udpluk af de mange kommentarer her:

'Hold da op! Hvad er der sket?'

Øh...Hvilken bi er det lige, der har stukket ham?'

'Frenkie 'bi' Jong'.

'Med den måde, han spillede på mod Napoli, burde han blive stukket af en bi inden hver kamp.'

FC Barcelona spillede sig lørdag videre til dette års kvartfinaler i Champions League med en sejr på 3-1 over italienske Napoli.

Fredag møder Messi og co. derfor mægtige Bayern München i kampen om en semifinaleplads i verdens største klubturnering.