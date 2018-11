Barcelona var bagud 1-2 tre minutter før tid, men to sene scoringer sikrede 3-2-sejren over Rayo Vallecano.

FC Barcelona så længe ud til at snuble lørdag aften ude mod Rayo Vallecano i Primera Division.

Trods en 1-0-føring var Barcelona bagud 1-2 indtil tre minutter før tid, men et gigantisk comeback med to scoringer i slutminutterne sikrede de tre point via en 3-2-sejr.

Sejren betyder, at Barcelona på førstepladsen nåede op på 24 point.

Det er fire point mere end Atlético Madrid og Alaves, mens Sevilla på fjerdepladsen har 19 point.

Luis Suarez blev Barcelonas redningsmand, da han med sin anden scoring i kampen sikrede sejren i det 90. minut.

Lionel Messi, som har været ude siden 20. oktober med et brud på sin ene arm, og Barcelona meddelte sidst i oktober, at verdensstjernen ville være ude i tre uger, efter at han er begyndt genoptræningen på træningsbanen.

Der var spillet 11 minutter, da Jordi Alba i venstre side pillede bolden ned og spillede Luis Suarez fri, og angriberen bragte nemt Barcelona foran 1-0.

Føringen holdt frem til det 36. minut, da Rayo Vallecanos Pozo tog et træk uden for feltet og fra distancen hamrede bolden i mål til 1-1.

Efter en lille time gik det så galt for Barcelona.

Et indlæg blev i første omgang headet på stolpen af Adri Embarba, og bolden sprang i spil igen og landede hos Alvaro Garcia, der sparkede den i mål til 2-1-føring.

Så lurede et nederlag til Barcelona, men få minutter før tid fik Ousmane Dembélé udlignet, og i kampens sidste minut slog Luis Suarez til igen.

Angriberen sprang frem og fik dirigeret bolden i mål efter Sergi Robertos indlæg fra højre side, og så kunne Barcelona juble over de tre point.

Daniel Wass var med i de første 85 minutter, da Valencia skuffede hjemme og tabte 0-1 til Girona.

Valencia har en skidt sæson og har spillet otte kampe uafgjort i de første 11 runder, hvor det er blevet til en enkelt sejr og to nederlag.

