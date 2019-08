»Jeg følte mig sikker på, at keeperen ville springe til en af siderne i sådan en kamp med tryk på.«

Sådan sagde den selvsikre FCK-angriber Jonas Wind til TV3+ efter kampen mod Røde Stjerne, hvor angriberen scorede FCK's eneste mål. Kampen endte 1-1.

På et frækt panenka vippede den blot 20-årige mand bolden i kassen på straffespark. På det tidspunkt var der under ti minutter igen på et stadion med mere end 40.000 tilskuere.

»Det lyder måske vildt, men jeg føler mig meget komfortabel med det spark. Jeg har gjort det før på ungdomsniveau, selvom jeg godt ved, at det ikke er det samme som det her niveau i sådan en vild kulisse,« fortalte Jonas Wind.

»Det var dejligt at se, at bolden strøg ind i netmaskerne i en flot bue.«

Vippet, som danskeren udførte, er opkaldt efter Antonin Panenka, der i sin tid udførte kunsten på selvsamme stadion, nemlig Rajko Mitic i Beograd. Men det vidste Wind ikke, inden han eksekverede straffesparket.

I løbet af kampen havde FCK svært ved at skabe chancer, og derfor er udebanemålet virkelig vigtigt for FCK.

»Det var ikke meget, vi skabte i dag, men ét mål er nok lige nu,« sagde Jonas Wind.

Jens Stage stod gennem meget af kampen for at mandsopdække Røde Stjernes Marko Marin. Foto: Pedja Milosavljevic Vis mere Jens Stage stod gennem meget af kampen for at mandsopdække Røde Stjernes Marko Marin. Foto: Pedja Milosavljevic

FCK's unge midtbanespiller Jens Stage var også tilfreds efter resultatet mod Røde Stjerne og hæftede sig hellere ved, at FCK gav meget få chancer væk, end at holdet havde svært ved at skabe dem.

»Det er ikke bekymrende, at vi ikke har så mange chancer, men det er værd at tage med, at vi holder dem fra at have mange,« sagde Jens Stage, også til TV3 +.

Stage stod gennem meget af kampen for at mandsopdække Røde Stjernes farligste spiller, Marko Marin. Og han er ikke i tvivl om, at han kan holdes i kort snor i Parken om en uge.

»Han har et lavt udgangspunkt og er svær at holde styr på. Men jeg tror på, at vi kan bringe ham mentalt ud af fatning. Det virkede som om, at han var lidt let at tirre inde på banen. Den, der spiller inde, skal sidde tæt på ham, for ellers er det derfra, deres chancer skal komme,« sagde Jens Stage.