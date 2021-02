Kasper Schmeichel er blevet genstand for en hel del opmærksomhed på de sociale medier før Leicesters Europa League-kamp mod Slavia Prag.

Årsagen er et videoklip på Slavia Prags officielle YouTube-kanal.

Her kommer en journalist med en række opsigtsvækkende kommentarer om Kasper Schmeichel - blandt andet at den danske målmand er overvægtig og bærer et korset under sin spilletrøje.

Det har fået den tjekkiske klub i modvind, og tirsdag måtte Slavia Prags formand, Jaroslav Tvrdik, så ud på Twitter og undskylde overfor Schmeichel og Leicester.

Foto: Rui Vieira / POOL Vis mere Foto: Rui Vieira / POOL

»Kampene mod Leicester bliver en særlig begivenhed. Vi går ind til dem med stor respekt for klubben og spillerne.«

»Vi er kede af, at nogle af de ytringer, der er kommet, kunne blive opfattet som fornærmende. Det var ikke vores mening. Vi ser frem til begge kampe,« skriver Jaroslav Tvrdik.

Leicester og Slavia Prag mødes torsdag i den tjekkiske hovedstad, hvor det gælder første opgør i Europa Leagues 16/1-finaler.

Returkampen spilles i næste uge.