Danske Jesper Lindstrøm leverede sammen med sine holdkammerater sensationen på Camp Nou torsdag aften, da det lykkedes at vinde med 3-2 på det ikoniske stadion og slå Barcelona ud af Europa Leagues kvartfinaler.

Men efter kampen var det mere scenerne på stadion, der bliver talt om og ikke overraskelsen på banen.

For 10 minutter inde i anden halvleg forlod en meget stor del af hjemmeholdets fans stadion i protest mod, at omkring 30.000 tyskere med tilknytning til udeholdet havde fået billet til kampen, selv om Frankfurt officielt kun blev tildelt under 5.000 billetter.

På det tidspunkt var Barcelona allerede på vej ud af turneringen bagud med 0-2, så der var al mulig grund til at blive og støtte holdet, men de spanske fans følte sig nødsaget til at protestere over, at det tilsyneladende er så nemt at overtage billetter, der skulle være til supportere af Barcelona.

Frankfurt fans have taken over Camp Nou!



WOW!



@alexpintanelpic.twitter.com/6s308MVivV — Footy Accumulators (@FootyAccums) April 14, 2022

Klubbens præsident Joan Laporta flover sig over situationen, hvor Frankfurt-fansene overtog billedet.

»For at være ærlig gør dagens syn mig flov, og jeg skammer mig. Der var mange fans fra det andet hold og ikke så mange fra vores,« siger han til klubbens egen tv-station.

»Jeg er meget ked af, hvad der er sket,« tilføjer han og fortsætter:

»Det, vi kan undgå, er visse situationer, men lige nu er vi nødt til at være meget mere strikse. Vi kan ikke tillade det her igen,« understreger manden med det overordnede ansvar.

Frankfurt-fans på Camp Nou. Foto: ALBERT GEA Vis mere Frankfurt-fans på Camp Nou. Foto: ALBERT GEA

Nederlaget var Barcelonas første i 16 kampe i alle turneringer, og træneren Xavi følte ikke ligefrem, at den manglende opbakning hjalp holdet til at undgå derouten.

»Jeg prøvede at fortælle spillerne, at det vigtigste er, hvad der sker på banen, men logisk set kunne det her godt have påvirket os. Det er klart,« siger han på pressemødet efter kampen og uddyber:

»Vi prøvede at fokusere på kampen, og vi var ikke for gode. Det har intet at gøre med, at det var denne ene ting, der gjorde udslaget, det er ingen undskyldning. Men det hjalp os ikke, og vi var ikke gode og konkurrencedygtige nok på banen.«

Der var lige knap 75.000 tilskuere på Camp Nou torsdag aften. Næsten halvdelen var euforiske tyskere. Og en dansker havde en fest med dem. Jesper Lindstrøm.