Da Manchester Citys spillerbus onsdag aften ankom til Anfield, blev Pep Guardiola og co. ikke ligefrem mødt med store klapsalver og jubelbrøl.

I stedet opstod der en del ballade, da en flok Liverpool-fans i stedet gik til angreb på bussen med blandt andet flasker, skriver BBC.

Derudover kastede de mange fans med adskillige røgbomber mod spillerbussen, der blev eskorteret af politiet.

Og den alt andet end varme modtagelse har nu fået Liverpool til at udsende en officiel undskyldning.

'Klubben fordømmer på stærkest mulig vis de scener, der udspillede sig inden Champions League-kvartfinalen, og som resulterede i at der blev gjort skade på Manchester Citys spillerbus, da den ankom til Anfield. Vi sender vores uforbeholdne undskyldning til Pep Guardiola, hans spillere, personale og de officialt, der blev fanget i alt dette,' lyder det fra klubben.

'Sådan som nogle individer opførte sig var fuldstændig uacceptabelt, og klubben vil nu samarbejde med myndighederne for at identificere de ansvarlige,' skriver Liverpool og tilføjer, at fokus nu ligger på at man vil støtte Manchester City i form af en eventuel erstatning.

Der blev også smidt dåser efter bussen. Foto: PAUL ELLIS Der blev også smidt dåser efter bussen. Foto: PAUL ELLIS

Også Jürgen Klopp har været ude for at undskylde for episoden.

»Jeg forstår det virkelig ikke. Vi gjorde alt for at forhindre en sådan situation. Da vi selv kørte igennem, var det virkelig en positiv oplevelse. På Liverpools vegne er jeg nødt til at undskylde,« lyder det fra træneren.

Manchester Citys spillerbus er her på vej til Anfield. Foto: PAUL ELLIS Manchester Citys spillerbus er her på vej til Anfield. Foto: PAUL ELLIS

En undskyldning, som Pep Guardiola sætter meget stor pris på.

»Tak til Jürgen for denne undskyldning. Vi forventede ikke det her. Jeg ved, det ikke er Liverpool, klubbens historie er så meget større end disse fire, fem eller ti gutter. Forhåbentlig sker det ikke igen,« siger den spanske træner.

Onsdagens kamp på Anfield er den første af to i Champions League-kvartfinalen mellem de to engelske giganter.