Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Midt om natten er flere tusinde argentinere mødt op for at tage imod Argentinas fodboldlandshold.

Mange tusinde argentinere trodser natten til tirsdag lokal tid det ubelejlige tidspunkt for at fejre deres fodboldhelte.

Argentinas landshold landede i hovedstaden Buenos Aires efter VM-triumfen i Qatar, og her stod de mange landsmænd klar med hyldest.

Billeder og videoer viser landsholdsbussen snegle sig gennem de store folkemasser. Se også her, hvor Messi og co. er ved at komme i problemer med kablerne, der hænger over vejen.

¡CUIDADO CON LOS CABLES MUCHACHOS! Insólito momento en la llegada de los campeones del mundo a Argentina.



Se le voló la gorra a Leandro Paredes. pic.twitter.com/mUfGmOTQdU — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) December 20, 2022

Leandro Paredes tabte sin kasket under kablerne, så det var ikke langt fra, at spillerne, der var kravlet helt op på bagenden af den åbne bus, blev rigtig fanget.

Argentina besejrede Frankrig i en medrivende finale, som først blev afgjort efter forlænget spilletid og straffesparkskonkurrence.

Mandag tog holdet så turen fra Doha til Ezeiza-lufthavnen i Buenos Aires, hvor argentinerne landede omkring klokken 02.25.

Den storsmilende anfører Lionel Messi trådte ud af flyvemaskinen med VM-trofæet i hænderne.

Folkemængden er enorm. Foto: AGUSTIN MARCARIAN Vis mere Folkemængden er enorm. Foto: AGUSTIN MARCARIAN

Efter en privat reception i lufthavnen drog de videre ud i natten, og trods det enormt sene - eller tidlige om man vil - tidspunkt er fremmødet altså enormt.

Fodboldlandsholdet kører rundt i en åben bus, og folk stimler tæt sammen i håbet om at få et glimt af deres idoler.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters har den argentinske regering erklæret tirsdag for en national helligdag, så alle fans "kan udtrykke deres dybeste glæde for landsholdet".

/ritzau/