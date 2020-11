At Diego Maradona er en populær mand, er der næppe tvivl om.

Og det blev der også sat en fed streg under natten til onsdag dansk tid, da legenden blev opereret i hjernen.

For da Maradonas læge, Leopoldo Luque havde informeret om, at operationen var gået godt, fyldte en masse fans gadebilledet ude foran hospitalet.

»Det lykkedes os med succes at fjerne blodansamlingen. Den er under kontrol, og han vil forblive under observation,« lød det fra lægen, der var omringet af både presse og mange fans, der jublede over den gode nyhed. Videoen kan ses i toppen af artiklen - lægen taler dog på spansk.

Leopoldo Luque, Diego Maradonas læge, var omringet af presse og fans, da han skulle give en status.

Mange fans var mødt op for at få en opdatering på Diego Maradonas tilstand.

Vilde scener, der viser, hvordan de mange fans hopper, danser og råber.

Det var tirsdag aften dansk tid, det kom frem, at fodboldlegenden skulle opereres for en hjerneblødning.

»Han forstår, hvad der foregår, og han er med på, at han skal opereres,« fortalte hans læge i den forbindelse.

Diego Maradona blev indlagt mandag på et hospital i La Plata få dage efter at have fejret sin 60-års fødselsdag.

Mange fans har de sidste dage vist deres støtte til Diego Maradona.

Han havde følt sig skidt tilpas gennem noget tid og kom i den forbindelse til observation, hvor blødningen i hjernen så blev opdaget.

Diego Armando Maradona blev for evigt en folkehelt i Argentina, da han nærmest egenhændigt førte det argentinske landshold til VM-guld i 1986.

Siden er der skrevet utal af skandalekapitler i fortællingen om den lille argentiner, som blandt andet har været involveret i skattesnyd, narkotikabesiddelse, slåskampe på banen og hustruvold.

Allerede da han blev indlagt, valfartede mange fans til hospitalet for at vise sympati og støtte, og det skete så endnu engang, da det kom frem, at det hele var gået efter planen.