Der udspiller sig et drama i Prag, hvor der i aften spilles finale i den europæiske turnering Conference League.

På de sociale medier er videoer begyndt at florere, hvor man kan se fan-grupperinger i voldsomme sammenstød.

Den italienske klub brager sammen med engelske West Ham.

Billeder fra Prag viser, hvordan politiet er stærkt til stede i den tjekkiske hovedstad.

Foto: Bernadett Szabo/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Bernadett Szabo/Reuters/Ritzau Scanpix

Optagelser viser, hvordan fans kaster med blandt andet stole efter hinanden foran en bar i Prag, ligesom der også bliver skydt fyrværkeri af.

Ifølge The Sun er omkring 300 West Ham-fans - inklusive familier med børn - blevet angrebet af Fiorentina-hooligans.

Mediet melder, at op mod 20.000 West Ham-fans er rejst til Prag for at se finalen.

Der er kampstart klokken 21.