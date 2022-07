Lyt til artiklen

It's coming home!

Englands fodboldkvinder har for første gang vundet en større slutrunde.

Foran 87.192 tilskuere - rekord for en EM-kamp på tværs af køn - på Wembley slog England søndag aften Tyskland 2-1 efter forlænget spilletid.

Indskiftede Chloe Kelly blev matchvinder efter 111 minutters spil.

Tidligere havde ligeledes indskiftede Ella Toone i anden halvleg bragt England foran 1-0, inden Lina Magull udlignede for Tyskland i en generelt tempofyldt, afvekslende og underholdende finale.

Tyskland mistede kort før kampstart sin anfører og angrebsstjerne, Alexandra Popp, der ligesom Englands Beth Mead havde scoret seks gange i turneringen, og hun var savnet i den tyske offensiv.

England åbnede finalen bedst og kreerede to fine muligheder til Manchester City-angriberen Ellen White, som i begge tilfælde tabte sin duel med Tysklands sidste skanse, Merle Frohms.

Tyskland spillede sig klart op frem mod pausen, og kun desperat målmands- og forsvarspil på stregen forhindrede tyskerne i at bringe sig foran efter et hjørnespark i en situation, hvor VAR desuden afviste tyske forhåbninger om et straffespark.

33-årige Ellen White fik endnu en stor chance inden pausen efter Beth Meads skarpe pasning, men den engelske målrekordholder sparkede denne gang over rammen i en ellers upresset position i feltet.

Tysklands træner, Martina Voss-Tecklenburg, forsøgte sig med en indskiftning af Tabea Wassmuth fra starten af anden halvleg, og Wolfsburg-angriberen satte straks gang i den tyske offensiv.

Først med en noget tam afslutning efter en engelsk fejl, og lidt derefter ved smart at hoppe over bolden og servere en stor chance for Lina Magull, hvis tåhyler dog akkurat gik forbi mål.

Den stærke tyske start fik Englands træner, Sarina Wiegman, til at reagere med en dobbeltindskiftning, og den gav straks pote på smuk vis.

Midtbanespilleren Keira Walsh smed en høj og præcis bold i dybden mod netop indskiftede Ella Toone, som tippede bolden flot over Merle Frohms og sendte Wembley i ekstase med en sublim scoring.

Tyskland kom sig hurtigt over dukkerten. Midtvejs gennem anden halvleg truede Magull med et forsøg, som Englands keeper, Mary Earps, fik afværget med hjælp fra stolpen.

Presset voksede, og efter 79 minutter gik den ikke længere for en efterhånden slidt værtsnation. Kvikt tysk spil endte med en Magull-træffer fra tæt hold efter Wassmuths oplæg.

Begge hold havde løse muligheder for at afgøre kampen, men det ebbede ud med 1-1 på måltavlen.

Tempoet faldt gevaldigt i den forlængede spilletid, hvor ingen af holdene virkede til at ville satse for meget, ligesom energien tydeligvis heller ikke var som tidligere i opgøret.

Efter 111 minutter vågnede kampen og Wembley dog op igen.

Tyskland fik ikke clearet bolden efter et hjørnespark, og så prikkede Manchester Citys Chloe Kelly bolden over stregen og gjorde sig selv til den helt store helt.

Tyskland kastede det meste frem i et desperat forsøg på en udligning, og det gav plads til engelske muligheder, men Kellys træffer blev finalens sidste.