Kraftig vind, et skilt på afveje og et skinnende flot EM-trofæ, som vælter ned på gulvet.

Det var ingredienserne, da småkaotiske scener på rumænsk live-tv udspillede sig på nationalstadionet i Bukarest.

Her var en kvindelig reporter i gang med at rapportere fra det store stadion i Bukarest, som skal være vært for nogle af sommerens EM-kampe, da et vindstød i baggrunden blæste et reklameskilt omkuld.

Skiltet tager EM-trofæet, som står udstillet bag reporteren, med ned i faldet. Den store, skinnende pokal ryger simpelthen i gulvet med et brag, så reporteren chokeret må afbryde sin reportage, mens kollegaer kommer hende – og ikke mindst pokalen –til undsætning. Se videoen herunder.

SCENES! The Euro 2020 trophy fell to the ground during a live broadcast in Bucharest! Bring it home! pic.twitter.com/gWUUqskO9i — Emanuel Roşu (@Emishor) April 25, 2021

Foto: Robert Ghement Vis mere Foto: Robert Ghement

Hverken pokal eller mennesker kom til skade, kan den rumænske tv-station meddele.

EM-pokalen er i disse uger på rundtur til de 11 værtsbyer til sommerens imødesete EM, heriblandt København, hvor Danmarks kampe skal spilles i Parken.

Sølvpokalen, som vejer otte kilo, har allerede været en tur i Rom og nu også Bukarest og skal altså således også en tur forbi København.

Euro 2020-trofæet – også kendt som Henri Delaunay Cup – skal løftes 11. juli på Wembley, hvor finalen skal spilles, af vinderlandsholdet.