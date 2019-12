En sværm af afrikanske dræberbier fik pludselig lyst til at se lidt fodbold - og så var der ellers dømt panik.

I den tanzanianske pokalturnering var der godt gang i kampen mellem Young Africans og Iringa United, da flere af spillerne i det 55. minut pludselig kastede sig skrækslagne ned på græstæppet.

Og det var der en god grund til. Uhuru Stadium i Dar es Salaam havde nemlig fået besøg af en sværm af de frygtede dræberbier. Og nogle af spillerne forsøgte altså desperat at undgå at blive stukket ved at smide sig ned på græstæppet.

Andre tog benene på nakken og spurtede mod omklædningsrummet. Se scenerne i videoen herunder.

Swarm of bees attack players in a match between Young Africans and Iringa United in Tanzania FA Cup pic.twitter.com/Skodtaa1aJ — Alaa Kamal (@Alaa_kamal98) December 22, 2019

Også på tribunen forsøgte tilskuerne panisk at undgå de vrede bier.

Afrikanske dræberbier er kendt for deres aggressivitet og for at jage mennesker over afstande på 500 meter.

Efter en pause på halvanden time var bierne forduftet, og så kunne kampen genoptages.

Young Africans vandt i øvrigt kampen med 4-0.