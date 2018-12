Ole Gunnar Solskjær er allerede blevet en uhyre populær mand.

Allerede efter den første kamp som Manchester United-manager væltede roserne ind til nordmanden, og det er noget, der er fortsat onsdag efter sejr nummer to.

For efter seks point i de to første kampe mod Cardiff og Huddersfield, er Ole Gunnar Solskjær for anden runde i træk i den grad manden i centrum. Det viser et blik på Twitter, hvor mange brugere er røget til tasterne:

'Tak julemand, for Ole Gunnar Solskær'.

'Solskjær burde blive permanent manager alene af den grund, at han får Jones og Lindelöf til at ligne Ferdinand og Vidic.'

'Folk siger, det bare var Cardiff (i første kamp, red.). Nu 3 (point, red.) mod Huddersfield. Det er ikke bare de hold, vi slår, det er, hvordan vi slår dem. Solskjær får alle til at spille bedre. Selv 'virussen' Pogba'.

For det er ikke kun Ole Gunnar Solskjær, der løber med opmærksomheden. Det samme gør netop Paul Pogba.

Ole Gunnar Solskjær (tv.) og Paul Pogba (th.) løber med roserne efter lørdagens kamp. Foto: REBECCA NADEN Vis mere Ole Gunnar Solskjær (tv.) og Paul Pogba (th.) løber med roserne efter lørdagens kamp. Foto: REBECCA NADEN

Mens der var problemer med stjernen under José Mourinho, bemærker flere, at det lader til, han er blomstret op. I de første to kampe under Ole Gunnar Solskjær har Pogba været involveret i fire mål.

'En kamp fuld af kvalitet. Paul Pogba er tilbage!'

'Det er sjovt, hvordan Pogbas kritikere har dæmpet sig, efter han faktisk har fået lov til at spille under Ole Gunnar Solskjær. Verdensklasse.'

'Forestil jer, at United havde solgt Pogba og beholdt Mourinho, som mange ønskede. Det ville have været komisk'

'Hemmeligheden bag Solskjærs fantastiske håndtering af Pogba: 1) Spil ham 2) Kritiser ham ikke offentligt og gør ham ikke til årsagen til, du fejler 3) Sig til ham 'Paul, du er en fantastisk spiller, gå ud og vis det'... Super kompliceret, genialt trænerarbejde.'

Der er også nogle, der tager de lidt mere ironiske gloser frem i roserne af franskmanden, som de egentlig mener burde forbydes at spille. Sagt med et stort glimt i øjet.

'Vi prøvede at advare jer. At slippe Paul Pogba fri fra de defensive træneres lænker ville splitte Premier League ad. Pogbas spil under Ole Gunnar Solskjær burde være ulovligt,' lyder det fra en Twitter-bruger efter endnu en Solskær-sejr.

Lige nu er aftalen, at Ole Gunnar Solskjær står i spidsen for Manchester United som midlertidig manager, men nordmanden har ikke lagt skjul på, at han gerne vil blive.