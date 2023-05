Endnu en racismesag er dukket op i topfodbold.

Den hollandske storklub Ajax Amsterdam har haft en forfærdelig sæson, som søndag endte med et nederlag på 1-3 ude mod Twente.

Og efter kampen slog den elendige sæson – som ender med at Ajax misser næste sæsons Champions League – et sidste slag med halen

På vej ud til spillerbussen fik Ajax' hollandske landsholdsspiller Steven Berghuis sendt et hårdt knytnæveslag af sted til en Twente-fan.

Optrinet blev fanget af et mobilkamera og er hurtigt blevet bredt ud på de sociale medier.

Steven Berghuis a frappé un « supporter » de Twente qui aurait proféré des insultes racistes à son coéquipier Brian Brobbey.



pic.twitter.com/167QeQCOrA — Instant Foot (@lnstantFoot) May 28, 2023

Berghuis forsvarede – ifølge vidner – sin mørke holdkammerat Brian Brobbey, der blev overøst med racistiske kommentarer fra den ventende Twente-fan.

Ifølge flere medier skulle supporteren have kaldt Brobbey for 'sorte cancer' – og det ville Steven Berghuis altså ikke finde sig i.

Berghuis har dog efterfølgende undskyldt for sin reaktion.

»Jeg fortryder min handling. Jeg skulle ikke have gjort dette. Efter hver udekamp får vi smidt en masse grimme ord i hovedet, mens vi tager os tid til at skrive autografer. Jeg er efterhånden vant til det, men folk tror, at de kan råbe alt.«

Steven Berghuis beklager sin handling Foto: Rui Vieira Vis mere Steven Berghuis beklager sin handling Foto: Rui Vieira

Ajax har også fordømt Berghuis' handling.

»Steven reagerede på den forkerte måde. Jeg undskyldte straks over for John Heitinga (Ajax' cheftræner, red.). Da holdet ankom til Amsterdam, havde han en samtale med Ajax' ledelse. De ville høre hans side af sagen. Konklusionen er, at han reaktion var forkert, og at Ajax er imod den.«

Sagen dukker op i en tid, hvor der er stor fokus på racisme i topfodbold – efter at Real Madrids brasilianske stjerne Vinicius Junior adskillige gange er blevet udsat for racistiske tilråb fra de spanske tribuner.