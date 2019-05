Liverpool var på vej mod uafgjort, men så steg Divock Origi til vejrs og sikrede 3-2-sejren over Newcastle.

Det lignede et pointtab og et tabt skridt i guldkampen i England, da Liverpool få minutter før tid havde 2-2 ude mod Newcastle.

I det 86. minut tog indskiftede Xherdan Shaqiri så et frispark, og schweizeren sendte bolden ind i feltet, hvor indskiftede Divock Origi steg til vejs og headede Liverpool foran 3-2.

Det blev kampens resultat, og dermed spillede Liverpool sig på førstepladsen for en kamp mere end Manchester City, der mandag møder Leicester på udebane.

Liverpool topper rækken med 94 point, mens City inden opgøret mod Leicester har 92 point.

Roberto Firmino var ude, men ellers blev der ikke givet fri til profilerne i Liverpool efter onsdagens opslidende semifinalekamp i Champions League mod FC Barcelona.

Første halvleg blev særdeles begivenhedsrig, og Liverpool kom planmæssigt foran efter 13 minutter.

Trent Alexander-Arnold tog et hjørnespark og sendte bolden direkte ind til en umarkeret Virgil van Dijk, som headede Liverpool på 1-0.

Føringen holdt til det 20. minut, da Christian Atsu udlignede til 1-1 ved at sparke bolden i nettet tæt for mål, efter at Salomon Rondons forsøg lige forinden var blevet afrettet på målstregen af Alexander-Arnold med hånden.

Kort efter brændte det igen på for Liverpool, der måtte se Ayoze Perez ramme overliggeren.

Minuttet efter var Liverpool så i angreb, og igen var Alexander-Arnold i fokus, da han stod for oplægget og sendte bolden ind i feltet, hvor Mohamed Salah iskoldt lagde bolden i mål til 2-1 til gæsterne.

Det blev pausestillingen, men det lavede Rondon om på ni minutter inde i anden halvleg.

Newcastle fik et hjørnespark, og bolden dumpede ned til den stærke venezuelaner, der hamrede den i mål i feltet til 2-2.

Spanske Perez viste fornemme driblinger, da han var ved at komme igennem i Liverpools felt efter en time, men gæsterne slap med skrækken.

Salah måtte bæres fra banen med 20 minutter igen med, hvad der lignede næsesmerter efter en nærkamp med Newcastle-keeper Martin Dúbravka.

Ind kom Origi, men det lignede en dag, hvor Liverpool ikke havde energien til at ændre slaget.

Men Origi og Shaqiri var begge friske, og de sikrede de vigtige tre point i slutfasen.

