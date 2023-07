Erling Haaland er kendt for at banke kasser ind på stribe, men nordmanden er så sandelig også kendt for at nyde sydens sol, når der endelig er tid til det.

Den norske stjerneangriber er ofte at finde i spanske Marbella, hvor han har et sommerhus.

Nu er han dog at finde på ferie i Monaco med blandt andet hans far og en del andre prominente herrer.

Modedesigneren Thomas Hilfiger, der er grundlægger af mærket Tommy Hilfiger, har lagt et Instagram-billede ud af sig selv, Erling Haaland og tøjdesigner Umar Karami på ferie i det lille fyrstedømme.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Tommy Hilfiger (@thomasjhilfiger)

På et andet billede, som Umar Karami har lagt ud, er Haaland sammen med intet ringere end fyrst Albert af Monaco.

Udover familien Haaland og Monacos overhoved, poserede de norske landsholdsspillere Sander Berge og Erik Botheim også på billedet.

Gruppen nød en frokost sammen på en yacht, men ferien er snart ved at slut for de norske stjerner.

Snart starter de store europæiske ligaer træningen op igen med henblik på at gøre sig klar til den nye sæson efter et par ugers pause.