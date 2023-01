Lyt til artiklen

Manchester City-spilleren Benjamin Mendy er fredag blevet frikendt for en lang række voldtægtsanklager.

Han skal dog i retten på ny, da der ikke kunne fældes dom i én sigtelse om voldtægt og én sigtelse om forsøg på voldtægt.

Det skriver flere engelske medier - herunder The Guardian.

Benjamin Mendy var i alt tiltalt for syv tilfælde af voldtægt mod fire kvinder, et tilfælde af forsøg på voldtægt af en kvinde og yderligere et seksuelt overgreb mod en sjette kvinde.

Foto: PAUL ELLIS Vis mere Foto: PAUL ELLIS

Fredag blev han frikendt for seks tilfælde af voldtægt og et seksuelt overgreb.

Mendy har siden august 2021 været suspenderet i Manchester City.

Ifølge The Guardian kom dagens frikendelse i den lange række af sager som en stor lettelse for franskmanden, der reagerede med stor lettelse og en mine, hvor der ikke var langt til tårer, skriver avisen.

Sagerne, som Mendy var tiltalt for, udspringer alle fra hans hjem i Cheshire, hvor den 28-årige franskmand skulle have holdt flere fester fra oktober 2018 til august 2021.

Mendy har i løbet af retssagen fortalt, at kvinderne, der har anklaget ham for voldtægt, alle indvilligede i at have sex med ham. Han afviste også, at han skulle have befamlet den kvinde, der hævder, at han skulle have begået et seksuelt overgreb på hende.

Fodboldstjernen har undervejs fortalt, at det er normalt for ham at have sex med mange kvinder - og også nogle gange flere på den samme aften.

Ifølge The Guardian har festerne hos Mendy involveret alkohol, lattergas og gæster, der har smidt tøjet og haft sex i værelser over hele huset - og nogle gange med skiftende partnere.

I retssagen har hans ven, Louis Saha Mutturie, også været tiltalt.

Han blev frifundet for tre tilfælde af voldtægt af to kvinder. Juryen kunne ikke nå til enighed om seks andre sigtelser mod Saha - fire tilfælde af påstået voldtægt og to seksuelle overgreb.

Manchester Evening News skriver, at Mendys retssag om de to sidste sigtelser skal gå om i juni - den forventes at vare to til tre uger.

Manchester City har i kølvandet på fredagens kendelse udsendt en udtalelse:

»Vi noterer os kendelsen, hvor juryen har fundet Benjamin Mendy ikke skyldig i syv sigtelser. Juryen kunne ikke blive enige om to sigtelser og retssagen er nu ovre.«

»Men da der fortsat er to åbne sigtelser i denne sag, så er klubben ikke i en position, hvor man kan kommentere yderligere,« lyder det fra City.