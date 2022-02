Det er ikke kun danskerne, der er ved at få blæst parykken af i disse dage.

I store dele af Europa har stormen nået orkanstyrke. Blandt andet raser 'Eunice', som stormen er døbt i udlandet, løs i Holland.

Og det mærkede man fredag i regeringsbyen Haag, hvor Eunice tog særdeles hårdt fat i det lokale fodboldstadion, Car Jeans Stadion.

Adskillige dramatiske videoer viser, hvordan taget på de store stadion simpelthen bliver skrællet af af de voldsomme vindstød.

Het dak van het stadion van ADO Den Haag waait los door de storm. pic.twitter.com/CdEBjV4G5X — Den Haag FM (@DenHaagFM) February 18, 2022

Seems to be handling it better than the ADO Den Haag stadium…



(via @Renky1972) pic.twitter.com/RO0Z1bBBzA — Neil (@deneils) February 18, 2022

Det er ADO den Haag fra den næstbedste hollandske række, der har hjemme på Car Jeans Stadion.

Klubben meddeler, at man nu går i gang med at undersøge, hvor grelle skaderne på taget er – og derefter vil man kunne vurdere, hvornår der igen kan spilles fodbold på stadionet.

Ingen mennesker kom til skade i forbindelse med tagnedrivningen, oplyser klubben.

I Holland har to personer mistet livet som følge af væltede træer under den voldsomme storm.