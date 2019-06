Fejringen af Liverpool Champions League-triumf fortsatte lørdag i det engelske.

Engelske myndigheder anslår, at op mod 750.000 mennesker søndag var på gaden i Liverpool for at hylde de hjemvendte fodboldhelte, der lørdag aften slog Tottenham med 2-0 i Champions League-finalen i Madrid.

Jürgen Klopp, Mohamed Salah, Sadio Mané, Alisson og alle de andre triumfatorer blev kørt igen Liverpools gader i en åben bus, hvor de kunne suge de euforiske fans' hyldest til sig.

B.T. har herunder samlet nogle af de bedste billeder fra den vilde fejring.

Foto: PHIL NOBLE Vis mere Foto: PHIL NOBLE

Foto: JASON CAIRNDUFF Vis mere Foto: JASON CAIRNDUFF

Foto: OLI SCARFF Vis mere Foto: OLI SCARFF

Foto: OLI SCARFF Vis mere Foto: OLI SCARFF

Foto: OLI SCARFF Vis mere Foto: OLI SCARFF

Foto: ANTHONY DEVLIN Vis mere Foto: ANTHONY DEVLIN

Foto: CRAIG BROUGH Vis mere Foto: CRAIG BROUGH

Foto: PHIL NOBLE Vis mere Foto: PHIL NOBLE

Foto: OLI SCARFF Vis mere Foto: OLI SCARFF

Foto: PHIL NOBLE Vis mere Foto: PHIL NOBLE

Foto: PHIL NOBLE Vis mere Foto: PHIL NOBLE