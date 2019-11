For første gang i 14 år gjorde de det.

Lørdag kunne Djurgården igen kalde sig svenske mestre, og det betød ikke blot meget for spillerne.

Da det mesterskabsgivende point var hjemme, udspillede der sig vilde scener på stadion. For de mange ekstatiske fans stormede banen efter slutfløjt.

»Det er så sindssygt. Jeg er så pokkers taknemmelig. Vi har nogle skønne gutter, der arbejder hårdt sammen. Vi har to trænere, der er fantastiske. Og vi har en stærk tro,« sagde den svenske klubs sportschef, Bosse Andersson, til C More efter kampen.

Tusindvis af glade fans stormede banen efter kampen. Foto: 10010 Janerik Henriksson/TT Vis mere Tusindvis af glade fans stormede banen efter kampen. Foto: 10010 Janerik Henriksson/TT

Kampen startede ellers ikke godt for Djurgården, der var bagud med to mål efter 14 minutter. Noget, der dog blev ændret på i anden halvleg.

Først fik Jesper Karlström reduceret, og midt i anden halvleg bankede Mohamed Buya Turay udligningen i kassen.

Et point var nok for Djurgården i den tætte mesterskabskamp, hvor Malmö og Hammarby på det tidspunkt begge var i front.

Men det betød ikke noget, for med det ene point sikrede Djurgården sig i alt 66 point og et mesterskab i denne sæson af Allsvenskan. For første gang siden 2005.

Djurgårdens fans stormede banen efter kampen. Foto: 60160 Stefan Jerrevång/TT Vis mere Djurgårdens fans stormede banen efter kampen. Foto: 60160 Stefan Jerrevång/TT

Der var gang i de mange fremmødte fans. Foto: 60160 Stefan Jerrevång/TT Vis mere Der var gang i de mange fremmødte fans. Foto: 60160 Stefan Jerrevång/TT

»Vi sagde i pausen, at det her er ikke os. Det vi viste i anden halvleg, det er os. Fucking moral. Vi er Sveriges bedste hold. Vi er bedst. Vi er det bedste hold. Vi er bedst til det hele,« sagde Atrit Ajdarevic til C More efter kampen.

Efterfølgende stak han også lidt til eksperter og journalister, der havde været kritiske overfor Djurgården.

»Jeg siger det til jer. I er eksperter, i ved ingenting,« sagde Ajdarevic ifølge Expressen, mens han pegede ind i kameraet.

Både Malmö FF og Hammarby sluttede med 65 point. Havde Djurgården ikke fået det ene point lørdag eftermiddag, var det Malmö FF, der havde været svenske mestre.