Normalt sidder Henrik Hansen på bænken om OB's assistenttræner, men det var ikke tilfældet i testkampen mod FCK fredag.

Her kom Henrik Hansen nemlig ind og sikrede sit hold 2-2 i fredagens træningskamp mod FC København for tomme tribuner i Parken.

FCK var ellers foran 2-0 og gav comeback til angriber Jonas Wind efter en langtidsskade, men Henrik Hansen stjal opmærksomheden med sit lækre lob fra kanten af feltet fire minutter før tid. Se målet i toppen af artiklen.

Det skete efter en sløj afvikling af FCK-forsvaret.

Kampen var klubbernes første træningsopgør, siden coronakrisen lukkede dansk fodbold ned i marts.

Mohamed Daramy bragte værterne foran efter blot tre minutter, da han sendte en afrettet stikning fra Bryan Oveido i nettet fra kanten af det lille felt.

2-0-målet havde også et præg af tilfældighed over sig, da Biel i første gang fik sit skud efter et godt løb blokeret, før returen faldt til ham selv.

Begge hold skiftede massivt ud i pausen, og det gav for FCK's vedkommende comeback til angriber Jonas Wind efter en langtidsskade.

Efter omrokeringerne kom OB bedre med, og Moses Opondo reducerede efter 47 minutter, før den aldrende assistent slog til.

I Superligaen har OB ikke vundet i de seneste ni kampe i træk, og FCK ligger på andenpladsen 12 point efter FC Midtjylland, så begge hold har meget at revanchere, når rækken genstarter i næste uge.

Her kan FC Midtjylland se tilbage på et godt afsæt via 3-0 ude over AaB i fredagens testkamp. Sory Kaba, Ronnie Schwarz og Lasse Vibe kom på tavlen.

Også Randers og Esbjerg var tilbage i kamp. Begge mod hold fra 1. division.

Randers besejrede på eget græs således Vendsyssel 2-1, og Esbjerg spillede 1-1 hjemme mod Fredericia.

/ritzau/