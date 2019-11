For 10 dage siden skrev 1. divisionsklubben Viborg FF kontrakt med den 25-årige hollandske fodboldspiller Bernio Verhagen.

Og selv om han endnu ikke har fået sin debut for de grønklædte, er hans ophold langtfra gået stille for sig.

Torsdag aften lagde hans chilenske kæreste, Nayaret Muci, et billede på sin Instagram-story, hvor hun fremviste tydelige blå mærker på sine arme.

»Mine arme kan ikke blive mere hævede,« lød teksten til billedet.

Foto: Instagram: Nayaret Muci

Ifølge det chilenske medie La Tercera har Nayaret Muci tidligere postet Instagram-stories, hvor hun fortæller, at Bernio Verhagen har 'kidnappet' hende og holder hende fanget på et hotelværelse i Viborg.

»Spilleren (Verhagen, red.) holder mig som kidnappet her i Danmark. Han slår mig, og han spytter i mit ansigt. Han ønsker ikke, at jeg returnerer til Chile. Hjælp,« lød det fra kæresten.

Men da La Tercera senere fik fat i den 21-årige kvinde, forsøgte hun at neddysse dramatikken.

»Alt er løst nu. Det er hårdt at leve med en person, som ikke lader dig forlade hotellet - det er kidnapning. Jeg var bange og offentliggjorde de ting, fordi jeg er alene. Men alt er fint. Jeg kom hertil for at arbejde, for at studere og for at lede efter muligheder, som ikke er i Chile.«

Foto: Viborg FF's hjemmeside

Men nu er der øjensynligt igen dramatik mellem de to.

Senere torsdag aften tog Bernio Verhagen til genmæle på sin Instagram-profil. I en lang række opslag på hans 'story' fremviser han blandt andet sms-historik, flybilletter og videoer af sine arme, der er revet til blods.

»Jeg gjorde alt for den kvinde. Jeg købte hendes billetter. Ordnede hendes tøj, ordnede hendes visa. Købte en ny telefon til hende. Ingen tog sig af hende i Chile. Jeg tog mig af hende. Og er det her takken? Løgne, løgne og flere løgne. Sandheden vil komme frem,« skriver han blandt andet til sine over 10.000 følgere.

»Jeg er ødelagt. Forsøgte at kontakte Nayaret hele dagen, fordi jeg var bekymret. Jeg tiggede hende om at vende hjem. Hun ignorerede alt. Hun har blokeret sin egen familie. De siger endda til mig, at jeg er et godt menneske. De siger endda til Nayaret, at hun skal stoppe det her.«

Foto: Instagram: Bernio Verhagen

B.T. har været i kontakt med Viborg FF's sportsdirektør, Jesper Fredberg.

»Vi er bevidst om, at der er en masse kæreste-fnidderfnadder mellem dem i øjeblikket. Men det blander vi os ikke i. Det er noget med nogle beskyldninger frem og tilbage på de sociale medier. Vi synes, det er dumt at bruge sociale medier til sådan noget. Det burde man være voksen nok til at lade være med,« siger han.

Men hvis det viser sig, at han har været voldelig over for hende, kan han så fortsat være ansat i Viborg FF?

»Nej, det ville være uacceptabelt. Der har vi nogle klare værdier i Viborg FF. Men lige i øjeblikket betragter vi det som noget kærestefnidder.«

Har I talt med ham i dag?

»Nej.«

Kæresten har tidligere hævdet, at hun er blevet kidnappet af Verhagen. Hvad siger I til det?

»Politiet var vist inde over det. Men hun pillede opslaget ned efter 20 minutter. Det var vist også et kæresteskænderi, der foregik over de sociale medier. Vi har mødt hende. Hun har været med nede i klubben. Og vi ikke gjort mere ved det,« siger Jesper Fredberg.

Inden Bernio Verhagen fik kontrakt i Viborg, spillede han i den chilenske klub Audax Italiano. Men den flygtede han fra, da han - hævder han - blev udsat for tyveri og racisme fra sine holdkammerater. Han har tidligere i 2019 haft kontrakt hos klubber i Moldova og Sydafrika.

B.T. har forgæves forsøgt at få en kommentar fra både Bernio Verhagen og Nayaret Muci.