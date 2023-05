Alejandro Garnacho har i den grad haft en mindeværdig weekend.

Fredag skrev det argentinske talent under på en ny kontrakt med Manchester United, og søndag afslører 18-årige Garnacho, at han og kæresten, Eva García, skal være forældre.

'Hvor livet begynder, og kærligheden aldrig ender. Vi planlægger din ankomst vel vidende, at du vil fuldende vores liv og fylde os med kærlighed og spænding,' skriver parret på hver sin Instagram-profil.

'Vi kan ikke beskrive, hvordan det føles, at vores største drøm går i opfyldelse. Vi tæller dagene ned til at møde dig. Far og mor elsker dig allerede så højt, Enzo,' tilføjer de og afslører altså samtidig navnet på deres søn.

Parret afslørede nyheden på Instagram søndag aften. Foto: Instagram Vis mere Parret afslørede nyheden på Instagram søndag aften. Foto: Instagram

Den store nyhed er også allerede nået frem til flere af Garnachos holdkammerater.

'Tillykke til jer begge,' skriver United-anfører Harry Maguire.

'Tillykke, bror,' lyder det fra Marcel Sabitzer.

Garnacho kom til 'De Røde Djævle' i 2022, hvor han har spillet 31 kampe. I øjeblikket sidder den unge United-stjerne dog ude med den skade, han pådrog sig i marts.

I Manchester United er det blevet til fem mål og fire assists, og den engelske storklub er så vild med argentineren, at han fredag blev udstyret med en ny kontrakt, der vil holde ham i klubben til 2028.

Og mon ikke, at stortalentet er ganske godt tilfreds i øjeblikket – trods skadessituationen.