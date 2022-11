Lyt til artiklen

Jesper Lindstrøm kan ikke sætte en fod forkert i øjeblikket.

Den danske landsholdsspiller er nemlig i forrygende form med blot ti dage til VM-slutrunden i Qatar.

Og onsdag brændte han endnu en gang banen så meget af for Eintracht Frankfurt, at han for tredje gang i sæsonen har fået plads på ugens hold i Bundesligaen i det tyske fodboldmedie Kicker.

Efter sin præstation mod Hoffenheim onsdag aften, hvor han blandt andet blev noteret for sit sjette sæsonmål, er den 22-årige offensivspiller blevet tildelt topkarakteren 1.

Det er dog ikke kun det store fodboldmedie, der har fremhævet danskerens vilde VM-form.

Også lokalmediet Frankfurter Allgemeine er ved at falde i svime over Jesper Lindstrøms præstation.

»3-0-målet var et stykke fodboldkunst. Lindstrøm og Mario Götze fandt hinanden på midten, og med hurtige fødder sendte de bolden forbi deres modstandere med hælen på cirkusmanér,« skriver mediet.

På Twitter er ESPN-journalisten, Archie-Rhind-Tutt, der følger Bundesligaen tæt, da også blæst bagover af danskerens præstation, som han nærmest aldrig har set lignende.

'Helt seriøst, det her er én af de bedste individuelle præstationer, jeg nogensinde har set i ligaen. Det, som Jesper Lindstrøm netop har gjort, fortjener alle at se. Verdensklasse!' skriver han.

Eintracht Frankfurt vandt onsdag aften med 4-2 over Hoffenheim.

Du kan se Jesper Lindstrøms vilde aktioner fra opgøret i videoen øverst i artiklen.