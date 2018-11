I retssagen mod Nicklas Bendtner, som er anklaget for vold mod en taxachauffør, er der blevet vist flere videoer fra før, under og op til hændelsen i taxaen.

Videoernes billeder og lydside afslører en heftig konfrontation mellem fodboldstjernen og taxachaufføren, som han er tiltalt for at have slået og sparket i hovedet. Retssagen kører lige nu i Københavns Byret.

I retssal 60, hvor Bendtner er på anklagebænken, er der blevet afspillet videoer, som viser, at Nicklas Bendtner og hans kæreste, Philine Roepstorff, stiger ind i taxaen omkring Kongens Nytorv i det indre København. De har været i byen på natklubben Lusso. Klokken er omkring 02.00 natten til den 9. september.

Bendtner er iklædt en hvid hættetrøje og en kasket. Han snakker sammen med sin kæreste. Kort inde i turen siger Bendtner ’kør udenom’ til chaufføren og ’hvor skal du hen?’.

Herefter råber de tre af hinanden, hvorefter Bendtner og Roepstorff forlader taxaen.

’Fucking lille luder,’ siger chaufføren, da de er steget ud. Han bliver siddende i bilen, og tager sin mobil frem. Bendtner og kæresten er ude af bilen. ’Morknepper,’ siger han og dytter.

Han ringer til en ven og kalder Bendtners kæreste for en luder.

'Det var Nicklas Bendtner,' siger han til vennen, 'og hans kæreste, den fucking lille luder.'

'Jeg knepper ham,' lyder det videre fra chaufføren i mobilen til vennen om Bendtner, hvorefter han kører efter parret.

Man kan se på kameraet, at han kører hurtigt.

'Hvor er han henne,' siger chaufføren: 'Jeg skal slå ham,' fortsætter han og finder dem, og siger, ’hvad laver du lille luder’.

Bendtner råber tilbage, hvorefter taxachaufføren stiger ud af taxaen, og man kan høre, at de råber af hinanden. Han kaster en genstand efter dem, viser taxaens frontkamera, som sidder i forruden, og viser, hvad der er sket uden for taxaen.

Det samme viser en video fra Nationalbanken.

Bendtner skubber ham, og chaufføren falder ned på bilen. Han falder tungt. Man kan høre bumpet. Det hele sker på førersiden af bilen.

Nicklas Bendtner-sagen 2. november 2018: Sagen skal for Københavns byret.

Sagen skal for Københavns byret. 30. oktober 2018: Her kommer det frem, at politiet har endnu to tiltaler mod Nicklas Bendtner: For at have siddet uden sikkerhedssele i taxien og for at have forladt taxien uden at betale regningen på 52 kr. Taxichaufføren får også en ekstra tiltale for at have kørt i bil, mens han talte i håndholdt mobiltelefon.

23. oktober 2018: Her kommer B.T. i besiddelse af anklageskriftet, og det bliver klart, at Nicklas Bendtner er blevet tiltalt for at have slået taxichaufføren i ansigtet med en knynæve, hvorefter han skulle have sparket ham, mens chaufføren lå ned. Her fremgår det samtidig, at taxichaufføren er sigtet for forsøg på vold.

Samme dag fortalte advokat Mette Grith Stage til B.T., at de også rejser et erstatningskrav mod Bendtner, da chaufføren stadig er sygemeldt.

Samme dag fortalte advokat Mette Grith Stage til B.T., at de også rejser et erstatningskrav mod Bendtner, da chaufføren stadig er sygemeldt.

Her kommer B.T. i besiddelse af anklageskriftet, og det bliver klart, at Nicklas Bendtner er blevet tiltalt for at have slået taxichaufføren i ansigtet med en knynæve, hvorefter han skulle have sparket ham, mens chaufføren lå ned. Her fremgår det samtidig, at taxichaufføren er sigtet for forsøg på vold. Samme dag fortalte advokat Mette Grith Stage til B.T., at de også rejser et erstatningskrav mod Bendtner, da chaufføren stadig er sygemeldt. 11. oktober 2018: Taxichaufførens advokat oplyser, at Nicklas Bendtner er blevet tiltalt for vold mod chaufføren.

21. september 2018: B.T. afslører, at taxichaufføren også er sigtet i sagen, og at politiet har taget sagen op af egen fri vilje og sigtet chaufføren for fysisk forulempelse af Nicklas Bendtner.

11. september 2018: Nicklas Bendtner udtaler sig for første gang om sagen. Det gør han på et pressemøde i Trondheim, hvor han læser op af en redegørelse og blandt andet undskylder over for Rosenborg og klubbens fans.

Samme dag oplyser fodboldspillerens advokat, at Bendtner nægter sig skyldig.

​Senere på dagen afviser chaufføren Philine Roepstorffs forklaring. Det gør han via sin bistandsadvokat.

Samme dag oplyser fodboldspillerens advokat, at Bendtner nægter sig skyldig.

​Senere på dagen afviser chaufføren Philine Roepstorffs forklaring. Det gør han via sin bistandsadvokat.

10. september 2018: Nicklas Bendtners kæreste, Philine Roepstorff, deler sin version via et Instagram-opslag, hvor hun forklarer, at Bendtner handlede i selvforsvar og blot beskyttede hende. I opslaget forklarer hun også, hvordan chaufføren kastede en flaske efter parret.

9. september 2018: Her kan B.T. afsløre, at Nicklas Bendtner klokken 02.52 natten til søndag er blevet anmeldt og sidenhen sigtet for vold mod en taxichauffør i Indre By i København. Det kommer senere frem, at taxichaufføren har brækket kæben.

Nicklas Bendtner er tiltalt for at have sparket taxachaufføren, mens han lå nede på jorden. Den detalje med sparket er svær at se på videoklippene, men man kan se, at Bendtner skubber hårdt til chaufføren, og at han efter skubbet stiller ig henover chaufføren.

Her kan man ikke se, hvad der sker. Få sekunder efter går han og kæresten væk.

Der kommer derefter en person til, som spørger taxachaufføren, om de skal ringe til politiet.

'Hvad er der sket, hvorfor kommer i op og skændes,' spørger personen chaufføren.

Chaufføren sidder i bilen, og han bløder tilsyneladende. Det siger personen, der nu står ved døren.

'Jeg er lidt rystet,' medgiver chaufføren.

Der blev vist klip fra de to kameraer i taxaen samt fra Nationalbanken. Nicklas Bendtner blev anholdt på sin hjemadresse.

Følg resten af retssagen LIVE på BT.dk.