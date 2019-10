Hvis du er typen, der ikke er kæmpe fan af VAR – så kan det her klip muligvis bringe dig op i det røde felt.

For en kamp i 2. Bundesliga har netop produceret det måske mest overraskende VAR-dom, du nogensinde har set.

Fredag aften havde Holstein-Kiel besøg af Bochum, og gæsternes Silvere Ganvoula havde i det 39. minut en pæn chance, hvor hans afslutning dog gik forbi mål.

Og nede bag det ene mål går Holstein-Kiels spillere og varmer op. Og som den flinke mand, hjemmeholdets Michael Eberwein er, stopper han bolden, så den ikke ryger alt for langt væk. Det gør han ikke igen. SE DEN BIZARRE SITUATION ØVERST I ARTIKLEN.

For Michael Eberwein stoppede muligvis bolden, mens den stadig var på banen. Det var i hvert fald noget, kampens dommer skulle have gennem VAR-systemet.

Og efter at have tjekket den, dømte dommeren straffespark til Bochum og gav et gult kort til Michael Eberwein, der altså slet ikke var på banen, men begik straffespark.

Straffesparket udnyttede Silvere Ganvoula, som scorede til 1-1 Og da kampen endte 2-1 til Holstein-Kiel, må man sige, at det havde indflydelse.

Med sejren avancerede Holstein-Kiel til nummer seks i 2. Bundesliga, mens Bochum ligger nummer 16.