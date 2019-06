Sagen om Neymars påståede voldtægt på brasilianske Najila Trindade tager nu en voldsom drejning. For den 26-årige models advokat har nu trukket sig fra sagen.

Og det er der en helt speciel og noget aparte grund til.

Det er den anden advokat, som trækker sig som repræsentant for Najila Trindade, men det vender vi tilbage til. For Trindades seneste advokat, Danilo Garcia de Andrade, forlader nu voldtægtssagen, da han af sin egen klient Najila Trindade bliver beskyldt for at have stjålet den tablet, som ifølge den brasilianske model viste en video af hende og Neymar på hotellet i Paris den 15. maj. En anden video end den, der allerede florerer, og som viser et fysisk skænderi mellem modellen og Neymar.

Advokaten Danilo Garcia de Andrade fortæller selv til det brasilianske medie UOL Sport, at Najila Trindade har beskyldt ham for tyveriet i hendes lejlighed, og at hun gik til ham og sagde, at hun havde lavet en lokationssøgning på sin forsvundne iPad. Den havde peget på advokatens kontor.

Advokat Danilo Garcia de Andrade bærer her Najila Trindade ud til sin bil, efter hun har afgivet vidneforklaring. Foto: AMANDA PEROBELLI Vis mere Advokat Danilo Garcia de Andrade bærer her Najila Trindade ud til sin bil, efter hun har afgivet vidneforklaring. Foto: AMANDA PEROBELLI

»Jeg har ikke brug for at købe eller stjæle en tablet. Jeg har altid haft Android. Jeg har aldrig haft en iPad. Det lyder på mig som om, at det er en iPad. Og klienten har pludselig en attitude,« siger Danilo Garcia de Andrade til UOL Sport.

Advokaten fortæller, at han nu trækker sig fra sagen, og at han håber, at myndighederne vil få opklaret, hvad der er sket med Najila Trindades tablet. Han er også villig til at samarbejde om opklaringen. Men han er ikke længere advokat for den 26-årige model.

Og Danilo Garcia de Andrade havde allerede inden beskyldningerne fra sin klient luftet tanken om at droppe sagen, hvis han ikke fik klare beviser på, at der var sket en ugerning på hotelværelset i Paris, hvor Najila Trindade angiveligt skulle være blevet voldtaget af den brasilianske superstjerne Neymar.

Den påståede voldtægt fortalte Najila Trindade om i et længere interview med SBT Brazil.

Najila Trindade. Foto: HO Vis mere Najila Trindade. Foto: HO

»Det var en aggression efterfulgt af voldtægt,« fortalte modellen, som også forklarede, at hun og Neymar havde skrevet sammen på Instagram, inden Neymar havde inviteret hende en tur til Paris på superstjernens regning.

Neymar har afvist alt, og han mener, at der er tale om afpresning. Han valgte i en syv minutter lang video på Instagram at fremvise forskellige beskeder mellem ham og Najila Trindade.

Og det var efter denne video, at modellens første advokat valgte at trække sig fra sagen. Nu er også den anden advokat væk, efter Najila Trindade altså anklagede ham for at have stjålet en tablet med en video, der kunne afsløre Neymar.

Det er næppe sidste ord i sagen mellem Neymar og Najila Trindade.